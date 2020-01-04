旺角花墟漁農美食節開鑼 菜農：蘿蔔豐收統一價益街坊

樂田園有機農場菜農黎太表示，本來打算以白菜及白蘿蔔為農墟主打產物，但因為去年尾天氣偏暖，白菜早熟開花，換言之全部失收，「沒有辦法，農夫是聽天由命」。同一農場的菜農黎先生則稱，有機白蘿蔔大豐收，會不計重量以統一價錢出售「益街坊」，其他蔬菜亦會比平日定價便宜5至10元一磅；他說嘉年華人流算多，對銷情樂觀。

顧客：遊行才出街 買菜會上網

女姐有機農場負責人女姐也表示，受天氣暖影響，包心類蔬菜如椰菜收成稍差，惟白蘿蔔、紅菜頭等冬天當造的農作物則意外豐收。她有感嘉年華首日人流比去年遜色，不敢太早估計銷情，希望周末人流增多。

到場購物的曾小姐表示，自反修例運動開始已很少逛街，「遊行才會出街」，現時較常在網上買菜，故昨特意到嘉年華購物，「起碼可以親手揀」。她預算會花數千元，除了蔬菜外，亦希望買年花、海味等辦年貨；她認為嘉年華貨品種類多，價錢合理。

漁署新技術 水耕可種唐菜

漁農自然護理署於嘉年華中設展區介紹農業新科技，包括水耕技術「納米量子點膜生長燈」。該署農業管理主任（農業技術）王灝雲表示，傳統商業用植物生長燈只能提供固定光譜，此技術可應植物不同生長期需要調節光譜；例如植物幼苗期需白光，長葉時則需紅光配合光合作用，另外植物多照藍光可增花青素。

王灝雲說，過去水耕種植往往局限於光譜要求較簡單及種植期較短的沙津菜，但在新技術下已可種出唐菜、瓜果甚至士多啤梨。他表示，此技術於2018年下半年完成研發後，去年開始在業界試用，包括工廠大廈、溫室等；新技術現屬試用階段，署方會繼續收集業界意見改良成品。