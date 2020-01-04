沙中線鑿石屎16處無鋼筋 禮頓：開鑿不全面 政府專家證人：同法開鑿 其他地方有鋼筋

代表政府的資深大律師許偉強引述港鐵的開鑿石屎結果，稱發現40處剪力桿鋼筋出現問題，當中16處開鑿後沒有如設計般出現剪力桿。

禮頓結構工程專家證人Nick Southward供稱，估計是開鑿不夠全面，因而未看到剪力桿，而非沒有安裝。他說，曾向禮頓詢問相關剪力桿問題，禮頓有向其提供過百張鋼筋施工排列照片，顯示該些位置確有安裝剪力桿。不過，政府結構工程專家證人劉志宏並不同意有關說法，稱港鐵開鑿已有嘗試尋找剪力桿但無發現；使用同一方法開鑿，其他地方有找到妥善安裝的剪力桿。

稱螺絲帽「鬆吓鬆吓」

政府專家憂結構壽命

劉志宏續指出工程多個問題，包括螺絲帽必定要末端對接，否則「鬆吓鬆吓」，讓石屎走入裂縫影響結構。他稱過去經手的多項工程中，都百分百確保所有螺絲帽末端對接；又說模擬極端情况下，連續牆有出現裂縫風險，紅磡站位置靠海，地下水含鹽及帶酸性，擔心結構耐用性。劉說，是次委員會的安全準則，應為結構壽命可達120年，以符合港鐵要求，故認為有需要採取修復措施。Southward作供時曾指出，各個國家安全系數雖不一，但最終都會達至安全。