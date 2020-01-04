平機會遭入稟無理解僱 突呈新文件官斥不公平

申索人前總平等機會主任

曾投訴時任主席陳章明

被解僱前擔任平機會總平等機會主任的申索人林小慧（圖）昨供稱，她曾投訴陳章明，2017年底已中止投訴及相關調查，上司事後曾詢問她投訴原因，另有同事向她透露「你投訴過佢（陳），佢始終有條刺」。林認為，平機會違反信任，訛稱解僱原因為與不同部門合作欠佳，但實為她的投訴令陳章明「唔開心」。

平機會代表盤問林時，突然要求提交新文件，有關林在2017年工作表現評核報告，以此證明她不知自己有態度和行為問題的說法有錯。

審裁官覃有方語氣稍為激動說，案件自去年3月曾4度提堂，並指示各方補充證據，但平機會此時提交新證據，覃官4度詢問「是否公平」。

官質疑「等證人入陷阱」

平機會致歉稱不熟法庭程序

平機會代表回應稱，「文件是真的才最重要」、「真相最公平」，並認為林在證人供辭有提及該份報告，不算新證據。覃官則質疑「有心收埋（文件）」，指一般在案件開審前已將所有文件存檔。

平機會一方堅持申請將文件呈堂。覃官問道，「係咪當報告秘密武器，等證人走入陷阱，你就拎出嚟？」又斥「你哋係平機會，應該要平等，但似乎你都唔係好公平」。

申索人不反對 文件可呈堂

平機會代表致歉，承認不熟悉法庭程序。覃官問道：「你認為審訊期間可以不斷遞新文件？咁唔使多次提訊。」覃官形容民事審訊，「攤晒所有牌出嚟」，讓各方接受公平審訊，並提醒林小慧可考慮就此事申請相關訟費。文件終在林不反對下，成為呈堂文件。聆訊下周一（6日）再續。

【案件編號：LBTC2371/18】