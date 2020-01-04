張建宗下周辦區議員簡介會 泛民商杯葛

大量議員赴台觀選不在港

民主黨「雙料議員」尹兆堅表示，該黨區議員正討論是否杯葛簡介會，或去抗議。尹質疑「林鄭政府做門面功夫扮見民意代表，不如認真回應民意」。公民黨荃灣區議員陳琬琛稱，正諮詢區議員意見，未有定論。西貢區議會主席、新民主同盟鍾錦麟表示，該黨未有討論是否出席，但黨友出席意欲不大。元朗區議員張秀賢表示，個人不會出席；天水圍素人區議員林進說，成員正研究是否出席。

據了解，大量區議員下周會赴台灣觀選，簡介會當日本身不在港。

沙田區議員批首次會議前無溝通

民政專員：專員得一個

沙田區議會昨首次會議選出民主黨程張迎和沙田區政黃學禮任區議會正副主席。多名議員批評，沙田民政事務專員陳婉雯開會前並無與議員溝通，十分不稱職。陳婉雯反駁，「專員得一個」，但其團隊「答到晒」議員問題，又謂由6月以來很忙，在非常動盪不安時要處理區內不同大小事務，而選舉後曾休假、外出公幹。

泛民默哀 建制離席專員拒參與

公民黨陸梓峂會上提出為反修例運動中「犧牲的義士」默哀，當然議員莫錦貴認為要加入為被磚擲中死亡的長者默哀，反問「為何不為最年長死去的人默哀？」又稱若只為「義士」，他內心感到不舒服，他會離開。莫錦貴、民建聯林港坤最終離席。陳婉雯等民政事務處職員沒有參與，陳稱議員是作政治立場的表達，籲尊重彼此政治立場，被鄭仲恒等泛民批評冷血。早前中西和西貢區議會的默哀儀式，當區民政專員有參與。

沙田區議會通過動議，將地區設施管理委員會改名為「地區設施管理及保安事務委員會」，並成立專責工作小組，監察警方執法。黃學禮提臨時動議，促政府停止警暴，接受「五大訴求」；身兼民陣召集人的區議員岑子杰動議反對警隊加薪，兩者亦獲通過。