已打流感針 歲半嬰甲流併發腦病變不治

該名18個月大男嬰上月28日發燒、咳嗽、流鼻水及嘔吐，翌日入院求醫，呼吸道樣本對甲型H1流感病毒呈陽性，臨牀診斷為流感併發腦病變，情况危殆，於1月2日不治。

現H1乙流病毒與疫苗似 H3不似

衛生防護中心《流感速遞》指出，本地流感活躍程度在過去3周漸升，預期快將進入冬季流感季節，至上周檢測的流感病毒主要是H1，其次為H3和乙型流感。中心分析顯示，去年11月底至12月底，絕大部分檢測到的H1和乙型流感病毒與今季流感疫苗中的病毒株類似；但97.4%H3流感病毒與疫苗的病毒株在抗原上有不類似。

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌解釋，流感疫苗內病毒株主要在雞蛋中培植，H3病毒基因較易在培植時改變，故對H3「（保護率）有30%至40%已很好」；而流感疫苗對H1和乙型流感病毒的保護率通常較好。許說：「流感疫苗是四合一，現還未知今季流感會流行哪種病毒，接種了疫苗起碼對兩種流感病毒有保護作用。」

嬰兒保護率或只50% 醫生：仍應打

兒科專科醫生趙長成表示，流感疫苗保護率約為50%至70%，長者和一兩歲以下幼童的保護率或低至50%，若有先天疾病如免疫系統疾病，或染流感前曾患其他疾病如玫瑰疹，免疫系統未「回氣」，即使已打針保護作用亦較低。他說即使長者和幼童的疫苗保護率較低，仍應接種流感疫苗，「好像補習一樣，能學到多少就學多少」。他說，不少小學和幼稚園都安排打針，6個月至兩歲幼童要由家長帶到診所接種，至於6個月以下嬰兒，若孕婦曾接種，對嬰兒也有一定保護作用。此外，趙建議照顧者也可接種疫苗，減低將病毒傳播予幼童的風險。