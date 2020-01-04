武漢被隔離患者：已退燒 醫生稱尚要觀察

隔離區保安24小時把守

在金銀潭醫院的女患者稱，患肺炎已逾10日，醫生用頭孢和左氧氟沙星等注射液後，已完全退燒，感覺正逐步康復。她說跟她情况相仿的病人很多，「有的已經完全康復了，但不能離開，醫生說要繼續觀察一段時間」。她稱，在得知要被隔離後，一度要崩潰，但經過一段時間治療，發現在隔離病房與其他醫院無異。

稱醫護不再通報病情 家屬擔心

「我們可以有家屬送飯，也可以點外賣和水果。沒有想像中的那麼恐怖。」不過，在金銀潭醫院南住院樓的4至6樓，已被院方劃為隔離病區，一扇厚重的不鏽鋼門將病區和外界隔開；全區24小時有保安把守，家屬送飯或者日用品，也需經保安或醫護帶入。有家屬稱，醫護昨起已不再通報患者情况，感覺有點擔心。

武漢上月爆甲流 小學班級停課

約一個月前，武漢爆發過嚴重甲型流感，由於與不明肺炎病徵相似，引起民眾不安。知情者向本報透露，在上月中，距離爆發不明肺炎的華南海鮮批發市場約3公里的大興第一實驗小學，有學生感染甲流而被校方責令停課。該校有教職員工也證實事件，但不願透露更多信息。該校一名黃姓家長向記者證實，有多名學童患甲流的班級曾停課。學校附近士多老闆告訴記者，上月中該校最少有兩個班級因甲流要停課15日，並稱自己也因接觸學生而不適需求醫。