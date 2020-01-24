憂漏網或如韓爆MERS 袁國勇倡港提升戒備

公院病牀佔用率114%

冬季流感在即，周四公立醫院急症室求診人次達6191人，高於基線5900人，平均內科病牀佔用率達114%，博愛醫院最高達131%。面對武漢不明肺炎，袁國勇認為本港應考慮全面提升戒備級別，減少入公院的人，「最驚是（公院）病房已爆，如有一個漏網（不明肺炎）病人入病房，就會好似韓國（中東呼吸綜合症）那麼大鑊」。他說本港不清楚內地情况，內地公布無提及有無家庭群組感染，不知有無人傳人，現絕不可掉以輕心。

本港就不同傳染病的應變級別分為戒備、嚴重及緊急應變級。據衞生防護中心，伊波拉、寨卡、中東呼吸綜合症及流感大流行現屬「戒備」，各設應變計劃。以中東呼吸綜合症為例，在「戒備」時，醫管局會監察每日病牀住用率等；在「貿易及旅遊關係與香港不甚緊密的地區，證實有容易在人與人之間傳播的中東呼吸綜合症冠狀病毒蔓延」，可提升級別至「嚴重」，醫管局會檢視個人防護裝備量、據最新知識加強感染控制措施，並檢討探病政策。

議員提質詢促提升應變發旅警

民建聯葛珮帆昨向立法會主席提交急切質詢，要求港府回應會否提升疫情戒備應變級別，以及發出往武漢的旅遊警示。

特首林鄭月娥昨與食物及衛生局長陳肇始到高鐵西九龍站視察出入境口岸的預防措施。林太說，港府已從多方面加強防控，包括口岸的健康監察和衛生措施。