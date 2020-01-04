4日升六成 武漢肺炎增至44宗 港學者：內地專家疑涉新發冠狀病毒

11重症 病院隔離樓層已滿

武漢市衛健委昨再通報共發現44宗不明病毒性肺炎，病徵主要為發熱，少數人呼吸困難，胸片呈雙肺浸潤性病灶，有11宗屬重症。病原鑑定已排除流感、禽流感、腺病毒等。通報指出，部分病例為武漢華南海鮮城經營戶，初步調查未發現明顯的人傳人證據，未發現醫務人員感染，121名密切接觸者需醫學觀察。

知情者：國家下死命令「不死一人 」

有知情者向本報記者透露，國家衛健委向武漢市衛健委下達「死命令」，要求全力排查和救治，力求「不死一人，也不增一例新感染」。收治不明肺炎患者的金銀潭醫院前日起騰空4至6樓病房，收治和隔離觀察確診患者和密切接觸者，4樓及6樓病房暫已滿。知情者稱，治療後有大量原本持續發燒的病人逐漸恢復健康，「但就算完全康復了，也需要進行隔離觀察一段時間」。

武漢肺炎成因未明，本報昨接獲3個消息稱，本港有參與防疫的人員前往武漢了解疫情。本報昨向食物及衛生局查詢，至截稿前沒回覆。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在港台《千禧年代》中，引述有北京大學教授懷疑武漢病例涉新發冠狀病毒，但內地官方無更新有關資料，目前所知不多。他向本報稱，分別從北京和廣州共3個消息來源獲得此信息。

學者：未見人傳人 不特別擔心

許樹昌認為，內地當局過去數天正做追蹤工作，公布新個案「一點也不出奇」，而嚴重個案比仍維持在四分之一、未有人死亡，亦未見人傳人迹象，形容情况「不特別令人擔心」。許續稱，2003年SARS時威爾斯親王醫院接收一名SARS病人後，兩周內醫院內已有138人感染，初步觀察武漢肺炎傳播「不算特別厲害」，認為武漢做好隔離緊密接觸者有助防止病毒散開，但實際傳播性和嚴重性需要更多的時間評估。

防護中心擴監測範圍

衛生防護中心昨修訂監測準則擴大監測範圍，稱醫生如發現任何病人發燒及急性呼吸道感染徵狀或肺炎病徵，並曾於病發前14天內到訪武漢市，不論曾否到過街市或海鮮市場，都應通報衛生防護中心。原有呈報的旅遊史要求為病發前14天曾到武漢街市或海鮮市場。

武漢返港發燒增兩宗 皆流感

本港昨再增兩宗武漢返港後發燒的求醫個案，總數增至5宗。醫管局指出，新增女病人分別12歲及41歲，情况穩定，於瑪嘉烈醫院隔離，他們均沒到武漢濕街市，化驗結果證實是H3流感。

早前3宗武漢返港求醫個案中，大埔那打素醫院14歲男病人染H3流感，而屯門醫院37歲女病人和瑪嘉烈醫院44歲男病人仍未有陽性化驗結果。醫管局總感染控制主任賴偉文昨早在《千禧年代》稱，屯院個案未如其他個案找到如流感的病因，故正交由香港大學作基因排序，料48小時後有結果。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676