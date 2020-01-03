【Emily】新民主女神像立科大

香港民主女神像團隊話，「國際版」民女像嘅發起人來自德國，之前知道豎立獅子山頂嘅民女被毁，於是聯同一批本港海外留學生發起海外眾籌兩萬元，打造新版民女像。佢哋希望新嘅民女像，可延續女神給予大家嘅盼望、勇氣與堅毅不屈；亦寄語港人團結一致爭取民主自由，再創新傳奇。團隊話民女像腳踏地球，係寓意香港爭取民主自由嘅抗爭與世界接軌，港人民主之戰亦需國際社會支援。

未收通知 校方圍封民女像促移除

聽科大學生會評議會主席張恆遠（Leo）講，佢哋受團隊所託喺學校安放新版民女像，位置係「智慧石」，屬學生返宿舍必經之路。Leo話希望校方容許民女像長放。不過，科大昨晚已用圍板鐵欄圍封民女像，並回覆稱正要求有關學生將展品移除。校方話事前無收到通知會放展品，如學生要喺校內展示大型物品，一般須經校方審視物品大小、安全性、會否對行人構成不便等因素，再由校方決定係咪批准。