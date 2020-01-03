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先理解後討論 教大與學生約法三章

【明報專訊】反修例風暴的參與者以年輕人為主，如何與他們溝通是不少當權者的挑戰。教育大學社會學講座教授趙永佳引教大校方與學生的對話作例子，他說，教大校長張仁良等教職員與學生見面約20次，「校長每次都被鬧『係咪人呀？點解唔表態撐我哋？』」，指學生不一定想「傾」，而是想校長「聽」，甚至認同他們，其實學生願意出席已不錯，校方在對話中可表明立場，也可解釋難處，同時與學生約法三章，容許學生在校內表達政見，但底線是不可有仇恨言論。

允政見表達 禁仇恨言論

「先同情地理解，然後再希望與他（指年輕人）討論。」趙永佳表示，教大的做法是與學生「戰略分析」，例如反問學生，「這樣做是否達到訴求？代價是什麼？成本是什麼？」但他強調不是要改變學生的想法，但希望他們事後會認真思考。校方同時向學生表明立場，「我會說我們是老人家，我個人認同你的訴求，我不能認同你的手法，我一定接受不到『裝修』（破壞），我一定接受不到『私了』」。

校園外烽煙四起，趙永佳笑言教大位置偏僻，才免受烽火波及，但校內亦非風平浪靜，他表示曾有內地生不滿教大內貼有反修例的海報，也有保安員撕走文宣，引起學生不滿，擬包圍大學行政樓；校方接見學生時再表明立場，重申容許學生表達政見，「搣得甩可以貼，但不要噴（漆），噴的話大家難做，最後會加一句，最好貼靚一點」。但底線是不可有仇恨言論，「校長次次都說，『黑警死全家』不能接受」。

(Reboot Hong Kong)

相關字詞﹕張仁良 香港教育大學 趙永佳

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