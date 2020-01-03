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研反高鐵傘運 斥一直逃避「政治才是深層次矛盾」 趙永佳：政府勿阻市民參與制度

【明報專訊】反修例風暴尚未止息，社區對話未見成效，《禁蒙面法》更激起示威者新一輪武力升級，香港如電腦般「死機」，在漩渦中運轉不停。未來一段日子，香港何去何從？如何能重新啟動（Reboot）？本報每周一篇推出Reboot Hong Kong系列，專訪學界、社福界、政界、文化界等不同界別人士，為香港前路尋覓啟示。

明報編輯部

「政治才是深層次矛盾。」研究青年與社會運動關係的教育大學社會學講座教授趙永佳說，香港的深層次矛盾一直都是政治，「由2010年反高鐵到2019年的反修例，矛盾一直存在，每次以不同形態爆發出來」。他批評多屆政府「永遠不肯面對問題」。

面對眼前困局，趙永佳希望政府做到5個方向，其一是藉區議會變天的契機，增加市民參與制度的機會，亦不應阻撓新一屆民主派議員的工作，「（政府）不要阻頭阻勢，（讓區議員）帶動市民的力量返回制度層面，總比在制度外爆發更好」。

青年參與社運因普世價值 非房屋問題

早在2010年反高鐵運動後，前中央政策組曾委託時任中大社會學系教授的趙永佳做研究，「當時得出的其中一個結論是，年輕人參與社運背後不是中環價值，不是社會流動的問題，而是普世價值。是否參與或關注社會運動，與年輕人有多認同普世價值，有很強關係」。在2014年雨傘運動後，趙永佳再獲邀做類似研究，結論幾乎一樣，「政府都是不聽，所以今日講深層次矛盾，還說是房屋、社會流動，我真是很㷫，所以（政府）一直是斷錯症、落錯藥，當然解決不到問題」。

反高鐵過後，轉眼近10年，其間出現過2012年的反國民教育科、2014年雨傘運動、2016年旺角大衝突等，至2019年發生、至今仍未完結的反修例運動，趙永佳批評政府一直不肯面對真正的「深層次矛盾」，即政治問題，結果社會運動一次比一次激烈。

反修例運動持續超過半年，各界有如陷入泥濘，苦無出路，趙永佳指事件已脫離香港事務的範疇，中央已對事件有定調，難由香港自行決定解決辦法，「唯有是疏解（民怨）」。他建議循5個方向：首先是警察應「小心」執法；其次是政府換班，作為和解的一種姿態；他又建議政府借助區議會變天的契機，增加公民社會參與制度的機會；至於成立獨立調查委員會，他形容是最簡單的一項；最終就是要面對雙普選的政治訴求。

把握區會變天 鼓勵議員發動民意表達

早前區議會選舉創下歷來最高投票率，民主派及政治素人進軍過往由建制主導的區議會，趙永佳認為如果政府想與社會和解，區議會是一個契機，例如藉此重新檢討以往的「白象工程」，讓社區重新發表意見，「如果民主派區議員能發動民意表達，讓市民對社會有擁有權（ownership），對社區是有好處」。

他認為，過往政府的管治、政策制定等，正讓市民有感參與不足，「市民覺得無人聽他們的意見，講了都沒有用」，他建議政府讓新一屆區議員有更多發揮空間，「（政府）不要阻頭阻勢，不要因為個別區議員是『黃』的，什麼都不讓他做，真是要希望他能夠做到成績，帶動市民的力量返回制度層面，總比在制度外爆發更好」。他坦言，此舉不一定能令市民不再上街，但如果能在制度內解決社區問題，政府應鼓勵。

公民社會活躍 雙普選終需處理

區議會以外，趙永佳認為警方執法應更專業，「警方執法是否可以『小心啲』？每次警隊『出事』就會有更多人上街」。至於行政長官林鄭月娥早前提出成立的獨立檢討委員會，與趙永佳在2019年9月提出參考英國在2011年發生倫敦騷亂後的做法相近，當時的調查小組沒有法定權力，「但那時候（9月）不做現在做，都找不到人肯做」，他說成立獨立調查委員會只是政府釋出善意的最簡單一步。他又指出，政府換班同樣可作為顯示和解的姿態，至於哪一名官員應換走，他說不評論。他補充，在現時公民社會活躍下，政府長遠不得不處理雙普選問題。

【系列完】

明報記者 馮樂琳

(Reboot Hong Kong)

相關字詞﹕深層次矛盾 反修例風波 趙永佳

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