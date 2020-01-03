煤氣員工研入水口發電代熱水爐電池點火

蘇毅軒與團隊兩年前開始研究新型電池，他說最初打算以鋰電代替D電，並以水力發電輔助，其後進一步決定不用任何電池，直接以水力發電驅動熱水爐。開發的水力發電模組由兩部分組成，一是小型水力發電機，安裝在熱水爐的冷水入口；二是用作穩定電壓的發電機控制器，大小與Ｄ型電池相若，可置於原有的電池盒中。當用家扭開水龍頭，水流驅動水力發電機內的轉葉，動能將轉化成電能。電力經過控制器，儲入控制器內電路板上的電容器（capacitor），可短時間儲電。開水後只消約4至8秒即可驅動熱水爐點火，電力亦用以維持火種、保持安全感應器的運作等，與目前使用Ｄ型電池的效果相近。

發電模組壽命10年 年省160萬粒電池

煤氣公司策略及創新總監馮文傑表示，水力發電模組適用於其公司代理的熱水爐，水壓低至每分鐘3升亦可使用。煤氣公司現時每18個月會派員上門做常規檢查，如師傅見到熱水爐適用，會建議更換，費用約100元，壽命達10年。他相信，6至8年內可以為大部分家用電池煤氣熱水爐更換水力發電模組，長遠每年減少棄置160萬粒D型電池。

馮文傑又說，發明已獲本地及內地專利，亦計劃申請台灣及日本專利，由於不少爐具從日本引入，故可將水力發電模組反向日本推廣，將發明發揚光大。

明報記者