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煤氣員工研入水口發電代熱水爐電池點火

【明報專訊】目前家用煤氣熱水爐點火裝置普遍接駁濕電及用D型電池兩款，後者的D型電池約半年換一次，一年用4粒。按現約40萬台家用電池煤氣熱水爐計算，一年約棄置160萬粒D型電池。煤氣公司爐具開發及技術支援部高級工程師蘇毅軒與團隊以兩年時間，開發水力發電模組，在熱水爐冷水入口加設小型水力發電機，以及在原有的電池盒子中改置發電機控制器，即可環保發電，發電機且具10年壽命。熱水爐水力發電模組於本月推出，料6至8年內可透過煤氣公司常規檢查安裝於大部分家用電池煤氣熱水爐。

蘇毅軒與團隊兩年前開始研究新型電池，他說最初打算以鋰電代替D電，並以水力發電輔助，其後進一步決定不用任何電池，直接以水力發電驅動熱水爐。開發的水力發電模組由兩部分組成，一是小型水力發電機，安裝在熱水爐的冷水入口；二是用作穩定電壓的發電機控制器，大小與Ｄ型電池相若，可置於原有的電池盒中。當用家扭開水龍頭，水流驅動水力發電機內的轉葉，動能將轉化成電能。電力經過控制器，儲入控制器內電路板上的電容器（capacitor），可短時間儲電。開水後只消約4至8秒即可驅動熱水爐點火，電力亦用以維持火種、保持安全感應器的運作等，與目前使用Ｄ型電池的效果相近。

發電模組壽命10年 年省160萬粒電池

煤氣公司策略及創新總監馮文傑表示，水力發電模組適用於其公司代理的熱水爐，水壓低至每分鐘3升亦可使用。煤氣公司現時每18個月會派員上門做常規檢查，如師傅見到熱水爐適用，會建議更換，費用約100元，壽命達10年。他相信，6至8年內可以為大部分家用電池煤氣熱水爐更換水力發電模組，長遠每年減少棄置160萬粒D型電池。

馮文傑又說，發明已獲本地及內地專利，亦計劃申請台灣及日本專利，由於不少爐具從日本引入，故可將水力發電模組反向日本推廣，將發明發揚光大。

明報記者

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