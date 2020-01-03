沙中線聆訊 禮頓專家證人：加固反影響結構安全

Nick Southward表示，車站建於地底，周邊有泥土包圍，已確保一定穩固度，加上月台層板厚達3米，當中注入大量混凝土，根據實驗室混凝土立方塊（concrete cube）測試「混凝土會隨時間愈久愈堅固」。委員會代表資深大律師 Ian Pennicott引述政府專家證人劉志宏質疑，立方塊測試在實驗室進行，難反映實際結構狀况；惟Southward反駁，憑自己在世界各地工程經驗判斷，測試結果可信。

港鐵去年中宣布加固紅磡站擴建月台，但Southward推算，層板經加固亦只能額外增2.2%的橫向抗剪力度，惟工程需鑿開石屎及鑽孔，最少要200毫米深，或會「整斷」鋼筋組件。Pennicott追問，是否可用儀器掃描鋼筋分布避免問題，Southward說「不肯定儀器能否探到這深度」，但承認未看過港鐵加固工程施工說明書，不清楚安裝方法，無信心下定論（cannot say that with confidence）。

螺絲頭扭入深度 各方專家現分歧

Pennicott又引述各結構工程專家聯合聲明，政府代表劉志宏與港鐵、禮頓及委員會3名外籍專家在多個觀點出現分歧。Pennicott引述，3名外籍專家均認同鋼筋螺絲頭扭入32毫米已達各項強度及拉力要求，惟劉認為要扭入更多，鋼筋螺絲頭亦需應按供應商和科技指引，完全末端對接（butt to butt）。

另外，聆訊中披露紅磡站擴建月台加固進度，東西走廊層月台層板近連接牆的工程進度為8.7%，其中需加固鋼筋位置最少23個，部分位置已鑿開石屎，料今年4月完工。至於聆訊安排，Pennicott稱在本月10日結束專家證人作供，而結案陳詞則在本月22、23及24日進行。聆訊今續，Southward繼續作供。