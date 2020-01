沙中線聆訊 禮頓專家證人：加固反影響結構安全

Nick Southward表示,車站建於地底,周邊有泥土包圍,已確保一定穩固度,加上月台層板厚達3米,當中注入大量混凝土,根據實驗室混凝土立方塊(concrete cube)測試「混凝土會隨時間愈久愈堅固」。委員會代表資深大律師 Ian Pennicott引述政府專家證人劉志宏質疑,立方塊測試在實驗室進行,難反映實際結構狀况;惟Southward反駁,憑自己在世界各地工程經驗判斷,測試結果可信。

港鐵去年中宣布加固紅磡站擴建月台,但Southward推算,層板經加固亦只能額外增2.2%的橫向抗剪力度,惟工程需鑿開石屎及鑽孔,最少要200毫米深,或會「整斷」鋼筋組件。Pennicott追問,是否可用儀器掃描鋼筋分布避免問題,Southward說「不肯定儀器能否探到這深度」,但承認未看過港鐵加固工程施工說明書,不清楚安裝方法,無信心下定論(cannot say that with confidence)。

螺絲頭扭入深度 各方專家現分歧

Pennicott又引述各結構工程專家聯合聲明,政府代表劉志宏與港鐵、禮頓及委員會3名外籍專家在多個觀點出現分歧。Pennicott引述,3名外籍專家均認同鋼筋螺絲頭扭入32毫米已達各項強度及拉力要求,惟劉認為要扭入更多,鋼筋螺絲頭亦需應按供應商和科技指引,完全末端對接(butt to butt)。

另外,聆訊中披露紅磡站擴建月台加固進度,東西走廊層月台層板近連接牆的工程進度為8.7%,其中需加固鋼筋位置最少23個,部分位置已鑿開石屎,料今年4月完工。至於聆訊安排,Pennicott稱在本月10日結束專家證人作供,而結案陳詞則在本月22、23及24日進行。聆訊今續,Southward繼續作供。