82歲教車師傅落斜失控撞斃過路人 司機控危駕致死 運署：定罪可吊銷駕教執照

事發於昨日中午12時許，警方表示，一名82歲黃姓男子駕駛輕型客貨車沿油塘茶果嶺道西行，駛至茶果嶺道高輝道交界時，據報失控撞向一輛停泊路旁的私家車，其後再撞向水馬及燈箱。客貨車沿茶果嶺道溜前並撞向兩名分別53歲林姓及46歲鄭姓男途人，最後撞向鐵欄及行人路。

根據拍攝到意外經過的車cam片，輕型客貨車沿油塘茶果嶺道落斜時懷疑失控，當時正有3人橫過馬路，貨車突然右轉並撞向其中兩人，再撞向路邊水馬，再溜前數十米後撞向鐵欄及剷上行人路，再撞向油塘站樓梯底始停下。

53歲姓林男子頭部嚴重受傷陷入半昏迷，送院搶救後延至3時許不治，46歲姓鄭男傷者則輕傷，與報稱不適的司機一同送院檢查，事後警方以涉嫌危險駕駛引致他人死亡將黃姓司機拘捕，正在場調查意外原因。

根據運輸署資料，涉事82歲教車師傅黃啟綿，主要教輕型貨車及私家車，平日主要於九龍及新界區上課。據了解，黃翁於「有記駕駛學校」掛牌教授駕駛私家車，記者昨午致電有記，接線職員確認黃為該校教車師傅之一，但以沒空為由拒絕回應。

運署促涉事司機交報告 暫停執教

運輸署回應稱，非常關注昨日於油塘發生涉及教車師傅的交通意外，警方現正調查。該署會向涉事教車師傅了解事故詳情，要求他提交報告，並建議他暫停教車工作，並根據警方調查結果，採取適當跟進。署方表示，扣分制度同樣適用於駕駛教師牌照持有人。教車師傅如因交通違例定罪而被暫時吊銷駕駛執照，其駕駛教師執照亦會被暫時吊銷。如駕駛教師因危險駕駛引致他人死亡或涉酒駕藥駕被定罪，教師執照會被取消。

業界：限執照數 新血難入行

香港汽車工業學會會長李耀培表示，教車師傅牌照持有人一直有年齡偏高的問題，與其他自僱職業車牌照面對的問題相若，然而運輸署目前限制市面上執照的數目，令新血無法入行，認為運輸署應檢討發出更多牌照，以及考慮應為職業車牌照設退休年齡限制。