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貿發局：去年下半年貿展買家跌兩成

【明報專訊】踏入2020年，反修例風波仍未平息。貿易發展局昨公布去年貿易及展覽數字，去年7至12月共舉辦19場展覽，均無取消或提早結束，有超過1.5萬個參展商參與，較2018年同期跌1%；另有23.2萬名買家參與，按年跌19%。貿發局預計今年買家數目將跌，會向買家提供機票和酒店等資助，盼提高買家來港採購誘因。

料今年續跌 資助機票酒店吸引買家

貿發局副總裁周啟良表示，反修例風波影響展覽業，有參展商擔心安全，局方會解釋本港整體尚算安全，並預先為展商及買家安排交通。他說去年7月至12月共辦24場活動，當中包括19個展覽，共15,406個展商參與，較2018年同期微跌1%；買家則有23.2萬人，按年同期減19%，跌幅主要來自內地買家。他補充，雖然買家人數跌，但質素上升，展商接到優質訂單。

周指出，反修例影響香港形象，預計買家數字有跌幅，認為如社會運動持續升溫，會繼續影響本港展覽業，期望社會事件盡快完結。他說貿發局提供便利措施，包括安排免費接駁巴士來往機場及會展、增設服務櫃台提供買家配對服務，另會提供機票及酒店等資助，提高東盟市場及一帶一路國家買家來港採購的誘因。

此外，由貿發局主辦的香港玩具展、香港嬰兒用品展及香港國際文具展，將於今年1月6至9日、一連4日於會展舉行。3個展覽共吸引2950間環球參展商，按年跌約1.5%。當中玩具展最大規模，吸引逾2100個來自40個國家和地區的展商；嬰兒用品展有逾610個展商，與去年相若；國際文具展則有220個參展商。去年玩具展、嬰兒展及文具展共有10.6萬名買家參與，今年約有200個買家團，與去年差不多，該批團有約1.2萬人。

嬰兒用品展的展品包括無線腋窩體溫計，可全天候監測嬰兒的體溫，體溫超過38 ℃的話會有警報；另有特別黏貼物料製成的嬰兒衣物，毋須使用鈕扣或魔術貼，提高穿著舒適感。

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