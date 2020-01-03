港聞

港聞二

下一篇 上一篇

落選議員續租議辦兩月 房署稱按政策寬限

【明報專訊】部分新任區議員正尋覓和籌備議員辦事處，多名選區位於公屋邨的新任民主派區議員都表示，同區落選區議員獲房署批准延長辦事處租約兩個月，有別於上屆只延長一個月的安排，質疑房署突然更改做法，嚴重影響他們的地區工作。房屋署發言人回應說，根據既定政策，議員若未能連任，需在租約期滿後交還議員辦事處，如議員未能如期交回單位，可以申請以暫准證的形式繼續使用辦事處，以兩個月為限。

一般月內交還議辦

6議員聯署質疑房署未交代具體條文

上屆區議會任期在去年12月31日完結，落選或卸任區議員一般會在任期完結後一個月內交還辦事處。6名觀塘素人區議員早前向房屋署發信，要求署方解釋根據什麼條例批准延長上手辦事處租約兩個月，稱根據「申請租用議員辦事處須知」，當中列明「如主租戶未能連任，其租用議員辦事處的權利將自動終止」，但無表明如主租戶未能連任，則可多租該單位兩個月。房屋署發言人回應本報查詢時，只稱是按既定政策行事，未有具體指出政策條文。

有份聯署的觀塘區議員李詠珊表示，一直有追問房署，落選議員、民建聯張姚彬位於牛頭角下邨的辦事處何時交還。房署稱對方有可能租多兩個月，但未有解釋安排。李表示，現時未有固定辦事處，只能靠擺街站協助街坊，非常不便。她說有街坊反映，未見區議員有實體辦事處，「街坊會覺得我是無做事」。

東區區議員、民主黨蘇逸恒說，計劃租用上一任議員民建聯顏尊廉的辦事處，該辦事處位於筲箕灣愛東邨，蘇引述房署職員表示，對方可能續租兩個月，2月後才交還。蘇說，通常房署收回辦事處單位後需約一個月時間復修，他料最快或要4月才可入伙，稱對其工作影響很大，包括未有地方讓街坊聚腳。

大埔區議員姚鈞豪表示，打算申請落選區議員、民建聯胡健民的辦事處，但近日得悉胡獲延長辦事處租約兩個月，料可能年中才可以取得辦事處。胡近日向區內市民發信稱，辦事處會繼續為市民服務直至2月29日。本報曾致電胡健民辦事處，其助手稱他不在，胡在截稿前未有回覆。

上 / 下一篇新聞

武漢隔離者續增 源頭街市戒備升級 未再通報疫情 傳媒稱附近小區現患者
武漢隔離者續增 源頭街市戒備升級 未再通報疫情 傳媒稱附近小區現患者
武漢全市封殺野味 郊區商販暗售
武漢全市封殺野味 郊區商販暗售
赴武漢後發燒3港人無嚴重肺炎 兩人出院 港機場加強測體溫 90區議員促機上檢疫
赴武漢後發燒3港人無嚴重肺炎 兩人出院 港機場加強測體溫 90區議員促機上檢疫
所搭高鐵經武漢 穗客：沒登車檢疫 乘客沒口罩
所搭高鐵經武漢 穗客：沒登車檢疫 乘客沒口罩
接疑似個案屯院 急症室發燒區病人沒戴罩
接疑似個案屯院 急症室發燒區病人沒戴罩
冒便衣警截查六旬漢 兩男劫21萬 3月第二宗 議員：警拒展證惡果
冒便衣警截查六旬漢 兩男劫21萬 3月第二宗 議員：警拒展證惡果
公屋檢10懷疑槍械 警拘六旬夫婦
公屋檢10懷疑槍械 警拘六旬夫婦
涉訛稱識土耳其高官 商人控騙近百萬
涉訛稱識土耳其高官 商人控騙近百萬
西貢中西區首日區會 取消增選委員 兩區民主派任正副主席 設委員會查警民衝突
西貢中西區首日區會 取消增選委員 兩區民主派任正副主席 設委員會查警民衝突
民政署否認委落選建制任分區委員
民政署否認委落選建制任分區委員
貿發局：去年下半年貿展買家跌兩成
貿發局：去年下半年貿展買家跌兩成
內地男向前度討墮胎費不果 襲擊罪成
內地男向前度討墮胎費不果 襲擊罪成
82歲教車師傅落斜失控撞斃過路人 司機控危駕致死 運署：定罪可吊銷駕教執照
82歲教車師傅落斜失控撞斃過路人 司機控危駕致死 運署：定罪可吊銷駕教執照
沙中線聆訊 禮頓專家證人：加固反影響結構安全
沙中線聆訊 禮頓專家證人：加固反影響結構安全
的士筆試2月起減題目改內容 盼吸新人入行
的士筆試2月起減題目改內容 盼吸新人入行
煤氣員工研入水口發電代熱水爐電池點火
煤氣員工研入水口發電代熱水爐電池點火
研反高鐵傘運 斥一直逃避「政治才是深層次矛盾」 趙永佳：政府勿阻市民參與制度
研反高鐵傘運 斥一直逃避「政治才是深層次矛盾」 趙永佳：政府勿阻市民參與制度
先理解後討論 教大與學生約法三章
先理解後討論 教大與學生約法三章
建制批通識社運推手 趙稱張冠李戴
建制批通識社運推手 趙稱張冠李戴
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】新民主女神像立科大
【Emily】新民主女神像立科大
【Emily】下周六有半影月食 凌晨面向西方可觀賞
【Emily】下周六有半影月食 凌晨面向西方可觀賞
【Emily】點解年輕人上街？ 董建華：因買唔到樓
【Emily】點解年輕人上街？ 董建華：因買唔到樓
【Emily】中西區會唯一建制 楊哲安盼齊推雙贏議題
【Emily】中西區會唯一建制 楊哲安盼齊推雙贏議題
【Emily】屯門議員朱順雅退出民主黨
【Emily】屯門議員朱順雅退出民主黨
【Emily】西貢區會設氣候變化事務委會
【Emily】西貢區會設氣候變化事務委會