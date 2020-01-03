落選議員續租議辦兩月 房署稱按政策寬限

一般月內交還議辦

6議員聯署質疑房署未交代具體條文

上屆區議會任期在去年12月31日完結，落選或卸任區議員一般會在任期完結後一個月內交還辦事處。6名觀塘素人區議員早前向房屋署發信，要求署方解釋根據什麼條例批准延長上手辦事處租約兩個月，稱根據「申請租用議員辦事處須知」，當中列明「如主租戶未能連任，其租用議員辦事處的權利將自動終止」，但無表明如主租戶未能連任，則可多租該單位兩個月。房屋署發言人回應本報查詢時，只稱是按既定政策行事，未有具體指出政策條文。

有份聯署的觀塘區議員李詠珊表示，一直有追問房署，落選議員、民建聯張姚彬位於牛頭角下邨的辦事處何時交還。房署稱對方有可能租多兩個月，但未有解釋安排。李表示，現時未有固定辦事處，只能靠擺街站協助街坊，非常不便。她說有街坊反映，未見區議員有實體辦事處，「街坊會覺得我是無做事」。

東區區議員、民主黨蘇逸恒說，計劃租用上一任議員民建聯顏尊廉的辦事處，該辦事處位於筲箕灣愛東邨，蘇引述房署職員表示，對方可能續租兩個月，2月後才交還。蘇說，通常房署收回辦事處單位後需約一個月時間復修，他料最快或要4月才可入伙，稱對其工作影響很大，包括未有地方讓街坊聚腳。

大埔區議員姚鈞豪表示，打算申請落選區議員、民建聯胡健民的辦事處，但近日得悉胡獲延長辦事處租約兩個月，料可能年中才可以取得辦事處。胡近日向區內市民發信稱，辦事處會繼續為市民服務直至2月29日。本報曾致電胡健民辦事處，其助手稱他不在，胡在截稿前未有回覆。