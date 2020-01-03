民政署否認委落選建制任分區委員

民政事務總署回應稱，現屆分區委員任期至今年3月31日，新一屆名單仍在擬備中，數目尚待確定，並無報章報道所說的情况；又強調委員來自社會各階層，政府委任時會考慮有關人士的才能、經驗、專業知識、對地區事務認識等因素，從不同途徑吸納有志服務社會的合適人士。

建制組影子議會 陳學鋒：各區小組月內成立

多名建制派在區選落馬，民建聯將在18區成立「議會監察」，以「影子議會」模式監察各區議會的運作，並先在中西區推行。陳學鋒昨稱，監察方式包括翻閱區議會文件、派人旁聽會議等，若發現區議員瀆職會循法律途徑追究。他稱區議會每年撥款予地區團體舉辦活動，憂慮民主派掌握區議會下，會利用公帑作政治宣傳，他稱已聽聞泛民或「圍標」、自行成立公司參與工程、或利用資源作電影放映推動政治主張，認為是濫用公帑，會持續監察。

陳學鋒預計，各區小組將於月內陸續成立，被問到如何看新任區議員有意取消授權票等制度，他表示歡迎，因區議員可集中出席整個會議，但籲民主派區議員勿「打個卡」便當已出席。