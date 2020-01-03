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西貢中西區首日區會 取消增選委員 兩區民主派任正副主席 設委員會查警民衝突

【明報專訊】新一屆區議會自元旦日開展任期，昨日西貢區、中西區先後召開首次大會會議，兩區正、副主席均由民主派區議員包辦。兩個區議會均通過成立委員會，以調查反修例風波的警民衝突等議題，兩個區議會轄下的委員會，亦不設增選委員制度。

會前為反修例逝世者默哀 中西民政專員參與

中西區區議會正、副主席均為民主黨成員，分別是鄭麗琼及楊浩然。鄭麗琼當選後代表14名民主派區議員宣讀聲明，表示堅持「五大訴求，缺一不可」，並要求立即嚴懲違法警務人員。她又帶領區議會為過去一年因反修例事件而逝世者默哀1分鐘，自由黨楊哲安、中西區民政事務專員黃何詠詩亦有站立。

自由黨議員：質疑委員會成效 憂製造撕裂

會議其後討論設政制及保安事務委員會，追究區內警民衝突問題，楊哲安發言稱對成立委員會是中立，有意參加但亦有保留，他稱對政府過去未能「止暴制亂」非常失望，質疑委員會權力及成效，憂慮製造撕裂。最終他投贊成票，但稱是否加入要視乎職權範圍。

根據《區議會條例》，區會轄下的委員會可委任非區議員為「增選委員」並有投票權，有中西區區議員認為可保留制度，讓市民貢獻知識，但不希望增選委員有投票權。惟因條例列明增選委員可於委員會會議中投票，最終會上通過取消增選委員，料日後將由無投票權的「常設列席嘉賓」代替。

西貢區議會則分別由新民主同盟鍾錦麟、獨立周賢明出任正、副主席。鍾錦麟形容區議會投票率史無前例之高，相信議員背負居民期望，承諾會與社區更緊密溝通。

會上通過成立「反修例事件工作小組」，就區內發生的反修例重大事件表達居民關注，並就警方行動提供意見等。區議員一度爭論應否在職權範圍內，寫明要求政府回應「五大訴求，缺一不可」，最終投票獲通過。新民主同盟范國威認為，小組亦需要公聽會等以助調查。此外，西貢區議會通過轄下的委員會，均不設增選委員。

此外，元朗民主派區議員昨召開記者會，稱已有共識由民主黨黃偉賢任區議會主席，副主席則分別由麥業成、王百羽各出任2年，黃偉賢稱首日議程包括議決要求成立7．21事件元朗襲擊事件的工作小組、強烈要求擱置17億元朗行人天橋計劃等議程。

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