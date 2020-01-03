涉訛稱識土耳其高官 商人控騙近百萬

被指離港沒還錢 稱在內地囚10年

被告劉國仁（45歲）否認一項欺詐罪，控罪稱他於2006年9月欺詐時任天大藥業財務總監郭耀偉11.7萬美元。據早前提堂，被告曾呈上文件，證明自己案發後2007年起在內地入獄10年，他前年8月入境香港時被捕。

案發時同任職天大藥業、並介紹被告予事主認識的林增輝出庭作供。林稱2006年認識被告，被告跟林說有「大生意」，稱認識許多富豪名媛和土耳其能源部長，可獲得俄羅斯石油配額，同時展示與「阿拉伯人」合照，建議林投資20萬美元。惟林增輝聲稱沒有預算而婉拒。

展示與阿拉伯人合照 說投資石油

後來被告說投資計劃「就嚟過期」，林增輝遂介紹事主予被告。事主對投資「好有興趣」，並先後兩次將共11.7萬美元存入聲稱為能源部長旗下戶口。被告承諾會連本帶利還錢予事主，更曾向事主笑說「等收錢啦！」惟被告一直沒有還錢。

據控方開案陳辭，被告曾承諾事主，除償還投資額，還會在一年內每月付事主5萬美元。控方表示，被告警誡下稱自己不認識土耳其能源部長。案件今續。

【案件編號：DCCC 995/18】