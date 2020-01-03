所搭高鐵經武漢 穗客：沒登車檢疫 乘客沒口罩

昨在西九站，入境大堂有部分職員沒戴口罩，而離境大堂的3名職員均戴口罩。

本月兩武漢團不到街市 港鐵機管局加強消毒

旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，現時沒有旅行團在武漢，本月將有兩團在武漢留宿一晚，其中一團有行程，但不會到街市。她表示，旅議會已把衛生防護中心建議的預防措施發給旅行社。中旅社副董事長姚柏良稱，冬季不是前往武漢的熱門季節，一般至3月才辦武漢賞花團，不會安排逛街市等，已與當地接待旅行社聯絡，提供口罩等給有需要團友。

現時每天有兩班高鐵列車，分別從北京及天津經武漢來港，港鐵及機管局均稱已加強清潔及消毒。

停武漢專遞惹早知質疑 郵政：航班11月已停

香港郵政在12月24日發出通告，需暫停寄往武漢及鄰近地區的特快專遞服務，一度被質疑港府是否早知武漢疫情。香港郵政發言人稱，自去年11月16日，承運特快專遞郵件往武漢的航班取消，署方需與其他空運公司及中國郵政商討郵路安排，故需暫停服務，平郵及空郵則維持正常。