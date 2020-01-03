港聞

港聞一

下一篇 上一篇

所搭高鐵經武漢 穗客：沒登車檢疫 乘客沒口罩

【明報專訊】現時每天有兩班高鐵經武漢到港，另有一至兩班由武漢飛往本港航班，至昨日仍維持。昨日乘坐曾途經武漢的高鐵班次G79、由廣州來港的劉小姐表示擔心疫情，因此上車時已戴口罩，但不見其他乘客戴口罩，亦沒登車檢疫等，期望當局加強檢疫。她更擔心未來疫情進一步爆發或影響春運，可能不會外出或改乘飛機。

昨在西九站，入境大堂有部分職員沒戴口罩，而離境大堂的3名職員均戴口罩。

本月兩武漢團不到街市 港鐵機管局加強消毒

旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，現時沒有旅行團在武漢，本月將有兩團在武漢留宿一晚，其中一團有行程，但不會到街市。她表示，旅議會已把衛生防護中心建議的預防措施發給旅行社。中旅社副董事長姚柏良稱，冬季不是前往武漢的熱門季節，一般至3月才辦武漢賞花團，不會安排逛街市等，已與當地接待旅行社聯絡，提供口罩等給有需要團友。

現時每天有兩班高鐵列車，分別從北京及天津經武漢來港，港鐵及機管局均稱已加強清潔及消毒。

停武漢專遞惹早知質疑 郵政：航班11月已停

香港郵政在12月24日發出通告，需暫停寄往武漢及鄰近地區的特快專遞服務，一度被質疑港府是否早知武漢疫情。香港郵政發言人稱，自去年11月16日，承運特快專遞郵件往武漢的航班取消，署方需與其他空運公司及中國郵政商討郵路安排，故需暫停服務，平郵及空郵則維持正常。

相關字詞﹕香港郵政 高鐵 肺炎 武漢

上 / 下一篇新聞

武漢隔離者續增 源頭街市戒備升級 未再通報疫情 傳媒稱附近小區現患者
武漢隔離者續增 源頭街市戒備升級 未再通報疫情 傳媒稱附近小區現患者
武漢全市封殺野味 郊區商販暗售
武漢全市封殺野味 郊區商販暗售
赴武漢後發燒3港人無嚴重肺炎 兩人出院 港機場加強測體溫 90區議員促機上檢疫
赴武漢後發燒3港人無嚴重肺炎 兩人出院 港機場加強測體溫 90區議員促機上檢疫
接疑似個案屯院 急症室發燒區病人沒戴罩
接疑似個案屯院 急症室發燒區病人沒戴罩
冒便衣警截查六旬漢 兩男劫21萬 3月第二宗 議員：警拒展證惡果
冒便衣警截查六旬漢 兩男劫21萬 3月第二宗 議員：警拒展證惡果
公屋檢10懷疑槍械 警拘六旬夫婦
公屋檢10懷疑槍械 警拘六旬夫婦
涉訛稱識土耳其高官 商人控騙近百萬
涉訛稱識土耳其高官 商人控騙近百萬
西貢中西區首日區會 取消增選委員 兩區民主派任正副主席 設委員會查警民衝突
西貢中西區首日區會 取消增選委員 兩區民主派任正副主席 設委員會查警民衝突
民政署否認委落選建制任分區委員
民政署否認委落選建制任分區委員
落選議員續租議辦兩月 房署稱按政策寬限
落選議員續租議辦兩月 房署稱按政策寬限
貿發局：去年下半年貿展買家跌兩成
貿發局：去年下半年貿展買家跌兩成
內地男向前度討墮胎費不果 襲擊罪成
內地男向前度討墮胎費不果 襲擊罪成
82歲教車師傅落斜失控撞斃過路人 司機控危駕致死 運署：定罪可吊銷駕教執照
82歲教車師傅落斜失控撞斃過路人 司機控危駕致死 運署：定罪可吊銷駕教執照
沙中線聆訊 禮頓專家證人：加固反影響結構安全
沙中線聆訊 禮頓專家證人：加固反影響結構安全
的士筆試2月起減題目改內容 盼吸新人入行
的士筆試2月起減題目改內容 盼吸新人入行
煤氣員工研入水口發電代熱水爐電池點火
煤氣員工研入水口發電代熱水爐電池點火
研反高鐵傘運 斥一直逃避「政治才是深層次矛盾」 趙永佳：政府勿阻市民參與制度
研反高鐵傘運 斥一直逃避「政治才是深層次矛盾」 趙永佳：政府勿阻市民參與制度
先理解後討論 教大與學生約法三章
先理解後討論 教大與學生約法三章
建制批通識社運推手 趙稱張冠李戴
建制批通識社運推手 趙稱張冠李戴
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】新民主女神像立科大
【Emily】新民主女神像立科大
【Emily】下周六有半影月食 凌晨面向西方可觀賞
【Emily】下周六有半影月食 凌晨面向西方可觀賞
【Emily】點解年輕人上街？ 董建華：因買唔到樓
【Emily】點解年輕人上街？ 董建華：因買唔到樓
【Emily】中西區會唯一建制 楊哲安盼齊推雙贏議題
【Emily】中西區會唯一建制 楊哲安盼齊推雙贏議題
【Emily】屯門議員朱順雅退出民主黨
【Emily】屯門議員朱順雅退出民主黨
【Emily】西貢區會設氣候變化事務委會
【Emily】西貢區會設氣候變化事務委會