赴武漢後發燒3港人無嚴重肺炎 兩人出院 港機場加強測體溫 90區議員促機上檢疫

一人仍瑪嘉烈留醫

醫管局至昨午12時向衛生防護中心呈報3宗曾到武漢的發燒個案，均沒報稱到過當地街市、已退燒且無嚴重肺炎，一人仍在瑪嘉烈醫院留醫，其餘大埔那打素及屯門醫院病人已出院。

屯院周二（12月31日）收到的上呼吸道感染女病人，初步化驗對SARS、流感及禽流感呈陰性反應。據悉病人30多歲，港大微生物學系講座教授袁國勇表示，「（患者樣本）對禽流感、豬流感等20多種病毒呈陰性」，市民毋須擔心。

未明病因已出院 專家：未必關連武漢個案

對於未找出病因已出院，中大呼吸系統學講座教授許樹昌表示，病人鼻液找不到病毒、亦無去過相關市場或肺炎病徵，與武漢肺炎個案未必有關，而病人無肺炎又退了燒，傳染他人風險低，無必要留在院。

據悉，醫管局昨召開傳染病及緊急應變中央委員會，決定病人若退燒、徵狀退或排除感染特定病毒便適合出院。另據悉，有女病人昨早到將軍澳醫院急症室求醫，報稱曾到武漢，但無發燒，臨牀診斷後不屬須呈報個案。

台灣和澳門當局會登上來自武漢的航機，逐一篩查乘客體溫或健康評估。民建聯衛生事務發言人蔣麗芸昨促衛生署在機場及高鐵，對來自武漢的每名乘客篩查體溫。另有90名區議員聯署要求港府對每日所有武漢飛港直航航班作機上檢疫；並對武漢來港高鐵做嚴格衛生篩查；荃灣區議員譚凱邦則要求來港高鐵暫停途經武漢。

港府昨舉行跨部門會議後，食衛局長陳肇始強調，本港至今無發現武漢相關嚴重肺炎個案，但香港會「嚴陣以待」加強港口健康監察，包括在機場加裝紅外線熱像儀，專為武漢來港乘客檢查體溫，有需要會隔離和檢測，會每日公布加強監測下的個案數字。

現時醫生如發現曾到武漢街市或海鮮市場的病人出現相關病徵，須向衛生防護中心呈報。衛生防護中心總監黃加慶表示，現標準是根據目前的資料制定，會留意有無需要修訂；並表示有向內地要求提供更多資料，但目前資料不是十分足夠，例如武漢肺炎個案的病因。

防護中心：有向內地索取 惟資料仍不足

對於應否上機或上車檢疫，袁國勇認為「做得愈盡愈好」，但涉物流安排，「當年中東呼吸綜合症的韓國個案曾一人傳百人，今次疫情真要小心處理」。許樹昌認為，機艙空氣流通差，在機上檢查未必最好，有需要時在閘口為乘客做健康問卷和體溫檢查更適合。