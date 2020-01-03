武漢全市封殺野味 郊區商販暗售

位於武昌漢口火車站附近的「起義門生鮮市場」，是一個集蔬果、水產、牲畜為一體的大型農貿市場。記者昨到該市場所見，雖有明顯清理過的痕迹，但內裏的衛生狀况仍不樂觀。在市場停車場盡頭的露天攤檔，多名商販在地面直接劏魚，被切割開的魚肉直接放在地上。

記者在市場內部發現，大量肉檔空置，內裏一條小巷子中，近乎一半店門拉閘。據當地人表示，該市場過去販賣野生動物，但近日政府查得很嚴，懷疑有店舖為避風頭關門。不過在市場內仍有店舖賣兔子和牛蛙，商販現場劏兔子，然後將劏好的兔子掛起出售。

即場劏兔 雪藏野味可外帶

在小巷深處，記者發現有人私下買賣野鴨和野雞。記者藉故詢問，對方打量記者一番後，證實售賣的鴨子是野鴨，200元人民幣一隻。記者提出想去挑選一隻鴨，對方稱「肯定不可能帶你去看，但是野味可以保真，到我們這邊買的都是老客戶了」。

記者隨後向周邊商戶求證，該男子是同巷子一間野味店的檔主，因政府部門近期整頓野味檔口，而被要求關舖。記者向該男子詢問所經營的野味類別，對方表示主要為野禽，但如記者有別的要求，他也可弄到。討價還價後，記者最終以65元買下約一斤已被剝皮毛和冷凍的野雞。有買菜的顧客上前主動表示，「民間打野雞一般會下藥，所以野生的野雞賣的時候一般都是死的。而且一般野雞處理時和家雞不同，要連皮帶毛一起剝掉」。

明報記者