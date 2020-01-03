武漢隔離者續增 源頭街市戒備升級 未再通報疫情 傳媒稱附近小區現患者

消毒清理水渠淤泥 公安加入戒備

武漢華南海鮮批發市場昨氣氛緊張。負責封鎖的城管數量增加，公安亦加入戒備，水務和市政清潔人員往來行動。現場執勤人員幾乎人人戴N95口罩，將市場全面封鎖。在市場西區，有工人清理下水渠淤泥，並由防疫人員噴灑消毒再裝車運離，運輸車輪要消毒。防疫人員稱，這些被挖掘和消毒後的下水道淤泥，會被運到指定地點再消毒和無公害處理。

武漢疾控部門對市場商戶作流行病學調查，有新發現的疑似肺炎患者被轉院金銀潭傳染病醫院。據悉，金銀潭醫院已接獲衛生部門通知，整理好位於南樓4至6樓的流感應急病房，用於收治和隔離不明肺炎患者。

21歲肺炎患者隔離 舅於海鮮市場工作

本報記者昨接觸到一對來自武漢市黃陂縣的夫婦，陪同全副防護的醫護人員將21歲女患者明明送入金銀潭醫院。明明的母親徐女士表示，女兒約10日前不適，入中南醫院治療。中南醫院醫生為她檢驗肺部後，昨將她轉往金銀潭醫院隔離。

「精神還可以，可以給我打電話，可以自己行走，就是會發燒，38度多。」徐女士稱，女兒明明的舅父是華南海鮮市場的經營戶，銷售冰鮮雞翼、雞腳和水產。「我女兒有時候會到舅舅家玩，不知道是不是接觸了什麼。她舅舅的兒子也差不多一起生病了，徵狀都一樣，但人家大小伙子打了兩天點滴就好了。」明明31日開始在微信朋友圈中連發自己可能「中招」的消息，稱「不想被隔離，害怕」。「我真的好害怕、好無助、好難過、內心好崩潰。」徐女士說 ，女兒的情緒很低落，昨天打電話來時還在哭，說她還年輕，不想死。

據《新京報》報道，在距華南海鮮市場不遠的小區，至少有一名老婆婆和一名青年男子確診感染不明肺炎，目前已入住金銀潭醫院隔離。老婆婆的兒媳表示，老人近日在武漢市協和醫院確診患肺炎，徵狀和肺部電腦掃描（CT）情况「幾乎和華南海鮮市場相關肺炎患者一樣」，由於在海鮮市場附近居住，老婆婆平日會去該市場購物。除確診的肺炎患者，居住在海鮮市場附近的其他呼吸道疾病患者也會被建議到金銀潭醫院就診。

袁國勇：暫無法判斷內地會否社區爆發

對於內地會否出現社區爆發，港大微生物學系講座教授袁國勇表示，需詳細流行病學追蹤才能判斷，曾去街市的病人可將病毒帶到街市外，其他人接觸到病毒便會感染，人傳人與否要視乎有無出現家庭及醫護群組個案，暫無法判斷。

中大醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌稱，冬季呼吸道病毒，如流感、副流感、合胞病毒等一般很活躍，感染者均會發燒、咳嗽、流鼻水等，病徵上難分辨，他認為不代表武漢當地疫情已擴散。許樹昌表示，如當地感染宗數急速上升，又發現有醫護人員或病人家屬受感染，而他們感染的病毒基因排序一樣，就可確定有人傳人。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676