【Emily】工聯拍片 麥美娟「示範」跌低起番身 推監察議會平台 李慧琼：做好「在野黨」

「辦事處少咗，一枱一櫈就夠」

工聯會立法會議員麥美娟（Alice）同黨友陸頌雄都喺區選落敗，唔再係雙料議員，兩人聯同該黨新西團隊拍片，大家喺片中玩二人三足，Alice拍住陸頌雄一齊行，過程中Alice跌倒、起番身，象徵佢哋嘅團隊喺邊度跌倒就喺邊度起番身，強調來年會再接再厲，繼續服務市民。

民建聯就拍片表明服務市民初心不變。Starry話，民建聯走過艱難嘅一年，雖然無咗區議會議席，但團隊無散、服務市民嘅初心亦堅定不變。Starry話未來會更堅強、更勇敢地守護一國兩制，並透露會喺18區成立「監察議會」平台，監察新一屆區議會運作，發揮好「在野黨」嘅角色。

中西區將會率先推行「監察議會」平台，喺區選中落敗嘅民建聯副主席陳學鋒同Emily講，平台主要監察當區區議員有無遵守《基本法》及區議會條例、有無濫權同濫用資源等。佢話會吸納市民及唔同黨派嘅朋友加入平台，一齊監察區議會。