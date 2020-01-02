46%人公廁坐「無影櫈」 廁所協會倡增踎廁

17％每次或有時踩上廁板

在銅鑼灣崇光百貨購物的林女士說，SARS後養成良好習慣，每次如廁都會用酒精或紙巾清潔廁板，否則會坐「無影櫈」，冲廁前會蓋上廁所板，洗手時亦會用梘液搓手20秒。

到崇光購物的洪先生說，曾在食環署公廁尿兜見到呈黃色、黑色的痰漬，甚至尿兜上留有糞便，從此對街邊公廁有陰影，「不敢入去，味道很濃烈」。年輕市民簡小姐說，因擔心感染細菌或病毒，使用公廁時長期坐「無影櫈」，而她通常在小便後會貪快，只用清水洗手，離開時盡量用紙巾包着門柄開門。

鴨寮街公廁翻新 踎坐廁一比一

香港廁所協會副主席熊志權稱，據其所知，大部分人在公廁都不會坐上廁板，主要擔心衛生問題，他認為若廁格內設酒精清潔劑或廁板墊紙，較能令市民放心。他又說，向尿兜吐痰的情况時有發生，相信內地人吐痰行為較港人多。

他說公廁廁板上不時留有鞋印，相信是有人踩上廁板所致。對於逾四成受訪者不會坐上廁板，他認為踎廁是「很好的衛生器具」，認同公廁應增加踎廁比例，如翻新後的鴨寮街公廁，踎廁和坐廁比例為1比1，但踎廁對長者相對不便。此外，他建議公廁採用免手觸式設計，包括自動門、洗手感應器、洗手液感應器及乾手機等，目前不少商場已採用。

食環署發言人稱，在新建或翻新公廁時會因應實際情况，就踎廁和坐廁的比例等設施作考慮，亦會設置自動感應水龍頭、洗手液機、乾手機、消毒液機等，以提升公廁設備及衛生。