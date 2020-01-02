四成人冲廁不冚蓋 近半男尿兜吐痰 學者：可致細菌病毒飄散 病從廁出

港大感染及傳染病中心、港大家庭醫學及基層醫療學系、港大統計及精算學系、倫敦衛生與熱帶醫學院，以及浙江大學公共衛生學院合作進行「香港市民廁所衛生習慣混合方法研究」。團隊先於2016年6月至2017年1月，透過不同地區的社會服務中心邀請25人深入訪談，年齡介乎18至86歲，並於2017年7月至2018年4月，邀請社區中心的市民接受問卷調查，共300名來自10個社區中心的人參與，男女比例約為3比7。研究結果已於《生物醫學公共衛生期刊（BMC Public Health）》發表。

有人感梘液瓶污糟 非自動感應不用

訪談方面，有男長者稱只會在小解接觸到尿液時才洗手；有中年男子稱洗手指引太複雜；另有年輕男子認為梘液瓶被很多人接觸並受污染，遇有自動感應梘液機才會用梘液洗手。此外，有男長者稱洗手時會向洗手盆，或在小便時向尿兜吐痰；有中年男誤以為痰液會在馬桶沉底，細菌病毒不會殘留在空氣中。另有家庭主婦會過度清潔雙手，亦有主婦習慣不用洗手液清潔。

一成人感尿兜吐痰展男子氣魄

問卷方面，有43%受訪者稱不會用酒精消毒廁板；44%人冲廁時不蓋上廁板；有14%人、即近五成男受訪者稱每次或有時會向尿兜吐痰（見表）。此外，整體受訪者中，有43%人認為在公廁尿兜吐痰最方便，10%認同向尿兜吐痰展現男子氣魄，6%認為能減壓。

港大感染及傳染病中心總監何栢良說，廁所板和冲廁掣有較多來自糞便和尿液的細菌或病毒，常見可致病的包括金黃葡萄球菌、沙門氏菌及諾如病毒等。他舉例，一克糞便（約半粒紅豆大小）含逾1000億個諾如病毒的噬菌斑形成單位（PFU），而每克多於100個PFU就可致病，「若廁所有病人使用過，要中招（受感染）不是很難」。

學者：應紙巾包痰棄置

何又說，若觸碰帶菌的廁所後不洗手，或會病從口入；而冲廁時沒掩蓋，或會在冲廁時揚起細菌及病毒，招致「病從廁出」，若廁所通風差就更容易「中招」。對於向尿兜或馬桶吐痰，他說不僅冲水時會濺起細菌病毒，若有人吐痰吐「出界」，痰液殘留在洗手液、水龍頭等位置，將會殃及其他使用者，他認為應先將痰吐在紙巾再包好棄置。他又說，廁所內廁紙易受污染，建議市民自備紙巾、濕紙巾及酒精搓手液，並在使用坐廁前用紙巾和酒精搓手液清潔廁板。

食署：有公廁試用廁板消毒液機

本報記者到銅鑼灣希慎廣場及崇光百貨觀察，見女廁均有自動感應水龍頭及洗手液機，廁格亦有消毒液用作清潔廁板；而堅拿道公廁的女廁只有自動感應水龍頭，不設自動洗手液機和消毒液。

食環署發言人稱，署方不時檢視公廁設施，服務商並會應用新技術，署方正在一所公廁內實行設置自動感應廁板消毒液機，以評估效果。在新建或翻新公廁時，會因應實際情况，設置自動感應水龍頭、乾手機及洗手液機等。