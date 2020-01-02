音樂人誕元旦BB 盼女兒自由高歌

本地知名音樂人夫婦、黃艾倫（Alan）與翁瑋盈（Janet）的女兒昨日凌晨零時零分於浸會醫院出生，重3.3公斤，是兩人結婚多年的第一胎。Janet說，女兒預產期原為12月28日，但至31日才作動入院，因頭圍太大未能順產，改為開刀生產，未想過女兒會於零時零分出生。

Janet憶起懷胎初期，香港社會劇變，自己看新聞時情緒起伏很大，一直不敢向親友公開懷孕消息。及至懷胎5月，為容祖兒演唱會任幕後配樂，女兒於腹中「聽足19場」，每次聽到音樂都會踢肚，一直受音樂薰陶。由於兩夫婦同為音樂人，喜愛天、海與音樂，已預先為愛女取名「海令」，乳名黃啦啦，希望她能自由自在唱自己喜愛的歌。容祖兒作品《去火星戀愛》的作曲人為翁瑋盈，容祖兒昨日亦到醫院探望Janet，並在社交網站分享合照。

於昨零時20分在伊利沙伯醫院出世的女嬰重約2.76公斤，為任職公務員的胡氏夫婦的第一胎，他們暫未為女兒改名，有待祖母聘相士取名；又因照超聲波時胎兒「閃吓閃吓」，故取乳名為「閃閃」。胡先生希望女兒快高長大、開開心心，亦希望有曙光解決社會問題，令BB快樂成長。