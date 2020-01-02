專家批籌備倉卒 「程式寫得好差」

前晚大抽獎網站經常彈出「由於人數眾多，請稍後再試」提示，被質疑網站瀏覽量過高致伺服器超載。旅發局解釋，網站流量只佔伺服器容量約兩成，足以應付瀏覽量，未超負荷。據李勁華了解，大抽獎使用的伺服器由美國知名雲端公司負責，在容量處理上絕無問題，他認為前晚市民能進入網站但無法登入系統屬「程式出錯」。

本報記者前晚無法經電郵接收驗證碼，惟隨意輸入6個數字卻「撞中」，但登入系統後，網站仍無法顯示抽獎編號。李勁華說此問題反映「程式寫得好差」，未能及時清除系統錯誤（bug）。他說業界設計系統「單是偵錯（Debug）都可能要兩三星期」，認為是次由籌備至宣布僅3星期，時間倉卒，致系統未能盡善。

指損港IT界聲譽 應問責

大抽獎的網站域名被個別網絡安全供應商列入黑名單，李勁華估計，可能因網站域名是新註冊，又於短時間內傳送大量電郵，容易被供應商誤會為釣魚網站。對有意見認為既要用身分證號碼登入、又需驗證碼屬多此一舉，李勁華不認同，並解釋指「驗證碼」用作核實身分及確保電郵或電話能聯絡到得獎者，認為只要做好系統設定，不會出現是次問題。李又說，風波拖累本港IT界聲譽，令外界覺得「香港連個抽獎系統都搞唔掂」，認為事件中「應有人要問責」。