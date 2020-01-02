除夕抽獎再「甩轆」 旅局致歉 網站域名被列黑名單 稱系統無超載

旅發局公布抽獎結果後發稿，稱稍後會透過電郵通知所有中獎者，但重申不會索取中獎者個人資料，直至領獎時，中獎者才需出示身分證明文件核對身分。

發言人再為活動安排引起公眾不便及失望表示「深感抱歉」。今次抽獎獎品總值400萬元，其中頭獎為「國泰來回機票」，二獎為iPhone 11 Pro Max手機。

網站出錯延遲抽獎

昨查閱編號逾3小時

旅發局總幹事程鼎一昨早接受商業電台訪問稱，抽獎系統經過反覆測試，也曾與電郵供應商討論負荷問題，他說系統並無超載，也沒遭人攻擊。截至前晚11時半，共有163萬人登記「壓軸大抽獎」，惟因網站出錯，大部分人未能收到抽獎券編號，局方決定延遲至昨晚8時抽獎，並稱參加者可於昨午3時登入網站查閱抽獎券號碼。

本報多名記者於昨午3時起登入系統不果，網站顯示「抽獎券編號可於稍後查詢」，記者嘗試逾3小時，至6時半才成功查閱抽獎券編號。

香港無線科技商會執行委員李勁華認為，一連串問題源於網站程式設計未及完善所致（見另稿）。

旅發局昨午回覆查詢稱，已順利為163萬名參加者分發抽獎券編號，惟活動網站域名被個別網絡安全供應商列入黑名單，遂聯絡網絡安全供應商，要求將網站從黑名單中剔除，需時跟進解決。

議員稱出錯「貽笑大方」 促公開負責公司

立法會資訊科技界議員莫乃光批評，旅發局作為公帑資助的法定機構，抽獎系統連番出錯，域名甚至被列入網絡安全黑名單等事件是「兒戲」及「貽笑大方」。他質疑局方籌備活動時間倉卒，會要求公開採購網路服務的程序及負責公司，追究事故是否有涉及人為疏忽。