市場重點消毒菜檔 斜對面開野味店

市場角落遺棄兔頭內臟

內地紅星新聞報道，海鮮市場六街有幾家野味商舖，除夕下午市場角落發現遺棄兔子頭及動物內臟散落地上。本報記者前晚於市場西區，見有店舖門口貼出售賣野味廣告，而店舖斜對面就是前日凌晨當局重點消毒的「小毛山野菜」店舖。

專家：動物間傳播可如SARS變種

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良回覆本報查詢稱，野生動物身上可能帶有病毒，野味市場往往「籠疊籠」安置不同動物，衛生條件差，動物排泄物有可能跌到其他動物籠中，病毒在不同動物間傳播，有可能變種成可傳人病毒。何栢良舉例，2003年時SARS就是這樣發生。他續稱，無論是禽流感、SARS、MERS病毒，如人類接觸到受感染動物的呼吸系統分泌、尿液、糞便、血液就可能被傳染；屠宰過程中有人接觸到可傳人病毒就可能受感染。他又提到，如市場曾屠宰野生動物，特別是若野味售賣點沒有獲當局批文，有可能在更隱蔽、密封的空間屠宰，買家在不通風的地方購買野味亦較有風險接觸到動物分泌物。

要研究新病毒是經什麼動物傳人、速度有多快，何栢良稱需時研究，故要視病毒為人傳人般預防。何栢良稱，目前並沒有什麼病毒都治療到的「神奇藥物」，要視乎是什麼病毒才知能否治療，現階段最重要要找到源頭，採取針對性措施預防病毒再傳人。