指病因未明 未公布時地人家庭個案 何栢良：武漢肺炎暫難定論非人傳人

封市場登記商戶資料 27病人集中隔離

疑是湖北武漢市多宗病毒性肺炎感染源頭的華南海鮮市場昨起關閉，清晨6時許大批城管和公安抵達市場，用半人高大型水馬封閉市場東西兩區出入口。主要出入口貼上武漢市市場監督管理局和衛生健康局發布的休市整治公告，稱市場要休市進行環境衛生整治，要求商戶配合，開市時間另行通知。城管人員在出入口看守，市政清潔人員則以混入消毒藥水的灑水車洗刷市場和附近街道。

武漢疾控中心昨起在該市場對商戶進行登記造冊，知情者向本報記者指，包括登記店主店員個人資料，根據這些資料做流行病學調查，以期初步排查感染源和染病群體規模及是否有擴散迹象。不過該知情人士表示，因環境複雜和人員流動性大，完整的流行病學調查費時。

另有當地醫護人員向本報證實，原本分散在武漢多家醫院的20多名重症肺炎患者，前晚已被連夜轉院至武漢金銀潭醫院進行隔離治療，而該院是武漢唯一一間專職傳染病醫院。有當地藥房銷售人員向本報表示，前日有大量市民搶購衛生物品，藥房內僅剩下幾百個口罩。同濟醫院急診科人員稱，過去一個月內武漢爆發大規模病毒性流感。

當地人搶購口罩 月前爆病毒性流感

對於前日內地通報稱未發現明顯人傳人現象，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良昨在港台《千禧年代》表示對此有保留，因未知爆發由什麼病毒引起，詳細的流行病學資料亦未公布，包括當中多少個案涉及同一家庭成員、多少在濕街市染病、首個病人發病到最後染病病人之間是否涉及二度傳播等，現階段不適合下定論稱今次肺炎不會人傳人。

另外，武漢市公安局昨表示市內有多宗不明肺炎病例，有人在未經核實下在網絡散播和轉發不實消息造成不良影響，已拘捕8人，但無公布謠言內容。

台灣國衛院感染症與疫苗研究所名譽研究員蘇益仁昨稱，若內地兩天後仍未公布病毒檢測結果，台灣將派防疫團隊實地了解疫情，以採取防疫措施。澳門昨起在機場對武漢航班的乘客逐一檢查體温，未發現異常。本港衛生防護中心回覆稱，若有本港病人於過往14日內曾到過武漢市場，並有發燒和肺炎就須呈報。截至昨下午4時，沒有接獲上述情况報告。

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