【Emily】長短肥瘦換身分 3個議員話10年

Emily搵咗3名立法會議員，講吓10年間各自嘅變化，以及新一年對於自身、香港社會嘅展望。

◆陳淑莊

長髮不再四眼陳

覺「好人一生平安」

公民黨立法會議員陳淑莊（Tanya）喺2019年面對「佔中九子案」、健康出問題，做過腦部手術，人生經歷大關口。佢話舊年心態轉變得好緊要，執番條命仔，佢信「好人一生平安」。過去10年，佢由內到外都有轉變，最明顯嘅係唔再留長髮，換成爽朗短髮。Tanya笑言，自己10年前仲戴眼鏡，𠵱家唔戴眼鏡，仍然叫做「四眼陳」；啲人覺得佢長髮溫柔啲，但佢話短髮其實比較襯佢性格。

Tanya透露，佢做完腦部手術後，睇嘢有疊影，擔心自己以後都唔可以行山。但某日行山，見到視障、聽障人士都照喺他人領航下行大帽山，就同自己講「疊影啫」，喺呢個假期更加係搏命行山。但最令佢變得豁達嘅係佢於2012至2016年失落立法會議席期間，愛上自己孭住背囊去旅行，佢體會到有啲嘢其實計劃唔到，個天係想畀佢探索唔同嘅可能。

旅行行山變豁達

體會到唔同可能

對於新一年展望，「四眼陳」希望可以好好咁做埋民主派會議召集人同議員，亦想同香港人講「香港係自己嘅地方，一齊努力」。

◆容海恩

曾狂做離婚案 從睇化婚姻到兩年抱兩

現年42歲嘅新民黨立法會議員容海恩（Eunice），同該黨前政策總裁袁彌昌喺前年結婚，去年初誕下女兒，今年準備迎接第二個BB。從結婚到生子步伐快，但原來10年前30歲出頭嘅Eunice對婚姻睇得好化，當時佢雄心壯志做大律師，打算專做離婚案，亦冇諗過從政。

未想過從政 吳永嘉帶入行

10年後，Eunice多咗立法會議員、妻子同母親嘅身分，Eunice話自己嘅大律師事業起步較遲，10年前剛執業，特別辛苦，成日喺辦公室做到凌晨3、4點，但機會多，做得開心。佢話，做好多離婚案件，令佢對婚姻睇得好化，雖然從一而終係最好，但佢都接受咗人係「常變」。佢當時單身、未有特定對象，經濟狀况亦未穩定，不過到咗36、38歲就開始諗生兒育女問題，亦遇到合眼緣嘅人，於是選擇組織家庭。

至於從政，佢話做咗兩三年大律師後，接觸社會人士層面多咗，識多咗政商界朋友，工業界議員吳永嘉係其中之一，更可以話係帶佢入行嘅人。對於未來一年，Eunice希望自己同香港都平穩咁發展，香港唔好內耗，屋企人身體健康。

◆尹兆堅

10年體重三上三落

自言左翼悔「剝削家庭」

民主黨尹兆堅臉圓圓，經常同Emily講以前好瘦，𠵱家係「中年發福」（現年50歲）。翻看facebook，阿尹的確有時瘦有時肥，佢話試過瘦到158磅，最重去到205磅，10年間體重三上三落：10年前嘅尹兆堅剛加入民主黨，就撞正「政改」，佢話至今從政理念無變，底子都係關心弱勢、基層、勞工；改變咗嘅係，𠵱家無論幾忙都會分時間畀屋企，唔會好似以前咁，連父母約做節食飯都要搵佢秘書排期。

父母做節要約秘書排期 今悟家庭重要

尹兆堅自言係「左翼基層組織者」，10年前入民主黨，無諗過參選，而係想用佢做社工嘅地區工作、組織工作經驗嚟服務。10年前只顧工作，父母相繼離開後，覺得自己好唔啱、經常剝削家庭，有段時間情緒好低落，之後大徹大悟，明白到雖然外面嘅社會事務重要，但家庭同樣重要。

展望未來一年，阿尹希望政府係問責嘅政府、有規有矩，從而令社會回復大多數市民期望嘅正常秩序。佢又希望來年及未來，佢負責嘅房屋、土地、勞工、消費權益等政策範圍更有發揮，左右到政府政策，造福大眾。