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港聞
2020年1月1日星期三
港聞二
武漢爆不明肺炎 海鮮市場27人中招 陳肇始稱不尋常 港全面加強防控
料動物傳人新發傳染病 管軼：SARS可能不大
袁國勇：25%嚴重與SARS禽流相似
海鮮巿場凌晨消毒 商戶稱不清楚疫情不擔心
旅業憂影響春運及新春內地團
除夕大抽獎系統出錯 延今晚開獎 倒數人潮遜往年 酒吧生意大跌
市民：不求升職加薪 只願社會有公義
11月旅客按年跌56％
工展會結束 總銷售額10億
泛民今主17區議會 兩區專組監警執法 警：續就防罪治安合作
擬建公聽會制度 邀官列席聽民意
落選陸頌雄：最後一天 百味雜陳
智能咪表首季換 可遙距入表 無入錢可自動通知警察抄牌
太子鳳城酒家結業 熟客不捨人情味
無牌飛車避警中槍落網 逃犯認4罪
事主證人供辭不同 划艇教練脫非禮罪
涉便利店偷酒打死人 巴漢控謀殺盜竊
衛奕信憂《逃犯例》涉政治罪行 促賦權法庭 挑戰中央指令
丁屋政策爭議「留法院定奪」 英外交部批衛督不負責任
本研社：集中中港政制議題 還原昔日政策原意
尊子漫畫
【Emily】長短肥瘦換身分 3個議員話10年
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【明報專訊】（請看附圖）
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武漢爆不明肺炎 海鮮市場27人中招 陳肇始稱不尋常 港全面加強防控
料動物傳人新發傳染病 管軼：SARS可能不大
袁國勇：25%嚴重與SARS禽流相似
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市民：不求升職加薪 只願社會有公義
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