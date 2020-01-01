丁屋政策爭議「留法院定奪」 英外交部批衛督不負責任

六四事件觸發港英政府推動《人權法案條例》，將《公民權利和政治權利國際公約》（ICCPR）條文列入法律，保障回歸後人權，促使政府檢討各法例及政策有否違反條例。外交及聯邦事務部「人權法案條例」檔案中顯示，1990年7月行政局文件中，政府形容鄉議局對新界原居民傳統權益應獲豁免持強烈立場，港府提到其中選項是不做主動，留待法庭或聯合國人權事務委員會定奪。

7月5日外交部法律顧問Paul Fifoot致函香港司指，交法庭定奪僅屬最後一着，認為政府須有看法，批評對可能影響新界原居民的政策或法例無清晰立場，「蒙蔽他們直至法庭可能有決定」（leave them in dark that until a court may give a relevant decision）是不負責任。7月12日衛奕信向外交部發電文，稱未有權威機構定奪新界原居民權益是否違例，包括當中政策涉及對不同性別有不同對待的問題，若現由當局定奪並不慎重（prudent），認為條例生效後，法庭或有機會詮釋。

（英國檔案解密）