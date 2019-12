丁屋政策爭議「留法院定奪」 英外交部批衛督不負責任

六四事件觸發港英政府推動《人權法案條例》,將《公民權利和政治權利國際公約》(ICCPR)條文列入法律,保障回歸後人權,促使政府檢討各法例及政策有否違反條例。外交及聯邦事務部「人權法案條例」檔案中顯示,1990年7月行政局文件中,政府形容鄉議局對新界原居民傳統權益應獲豁免持強烈立場,港府提到其中選項是不做主動,留待法庭或聯合國人權事務委員會定奪。

7月5日外交部法律顧問Paul Fifoot致函香港司指,交法庭定奪僅屬最後一着,認為政府須有看法,批評對可能影響新界原居民的政策或法例無清晰立場,「蒙蔽他們直至法庭可能有決定」(leave them in dark that until a court may give a relevant decision)是不負責任。7月12日衛奕信向外交部發電文,稱未有權威機構定奪新界原居民權益是否違例,包括當中政策涉及對不同性別有不同對待的問題,若現由當局定奪並不慎重(prudent),認為條例生效後,法庭或有機會詮釋。

(英國檔案解密)