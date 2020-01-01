衛奕信憂《逃犯例》涉政治罪行 促賦權法庭 挑戰中央指令

明報記者 陳柔雅 邱榕瀅 特約記者 陳家俊 倫敦—香港連線報道

回歸後《逃犯條例》大致沿用港英年代法律框架，第24條列明中央與昔日英方一樣，可以涉國防與外交為由向特首發移交與否的指令。英國外交及聯邦事務部《香港引渡及移交逃犯》檔案披露，中英聯絡小組1988年討論逃犯移交事宜後，港督衛奕信翌年2月向英國外交部發電文，提及需思考如何落實，包括中方可就涉國防外交個案行使的指令權（right to instruct）。

衛奕信指出，立法時應明言特首決定不可因跟隨中方指令而違法，條文應列明即使是特首按指令而作的決定，法院亦有挑戰的權力，包括未成熟的移交（premature surrender）、政治罪行等。他稱若案件被不理性地界定為牽涉國防、外交，是令人憂慮之處（worrisome area），強調法院在對抗濫用指令權的角色不應被排除。他建議應在條文列明，在獲得被要求移交國的同意前，不可將逃犯移交至第三個司法管轄區，此舉可減輕特首面對來自中央的壓力，並稱有其他國家憂慮移交至香港的逃犯1997年後會被移交至內地。

至於如何判斷案件是否涉國防外交，衛奕信稱英方認為中央的看法及指令，應由一名與特首等級相若的官員反映，該人應能判斷案件會否對中央的國防及外交造成損害，亦能考慮對香港造成的影響，倡議由中國外交部官員出任。衛奕信並建議，當特首認為作出移交逃犯與否的決定會影響中央國防或外交，亦應向外交部官員反映；而該個案若落入國防及外交範疇，中方官員亦應將看法告訴特首；若官員最終不同意特首決定，可發指令，特首須遵從，但特首不應被指令作違法的事。

憂先於特首發逮捕指令

促盡量限制中央指令權

衛奕信稱，擔心移交逃犯程序的較早階段、即特首考慮發出逮捕令時，中央便已發出指令，他說若中央爭論任何階段都有權介入，英方應拒絕其論點，因他們希望盡量限制其指令權（we wish to limit the right to instruct as much as possible）。時任英國外相賀維同月回覆稱，與中方討論後，疑惑中方是否希望早階段介入逃犯移交程序，故不認為需要考慮衛奕信的關注。

（英國檔案解密）