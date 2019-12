衛奕信憂《逃犯例》涉政治罪行 促賦權法庭 挑戰中央指令

明報記者 陳柔雅 邱榕瀅 特約記者 陳家俊 倫敦—香港連線報道

回歸後《逃犯條例》大致沿用港英年代法律框架,第24條列明中央與昔日英方一樣,可以涉國防與外交為由向特首發移交與否的指令。英國外交及聯邦事務部《香港引渡及移交逃犯》檔案披露,中英聯絡小組1988年討論逃犯移交事宜後,港督衛奕信翌年2月向英國外交部發電文,提及需思考如何落實,包括中方可就涉國防外交個案行使的指令權(right to instruct)。

衛奕信指出,立法時應明言特首決定不可因跟隨中方指令而違法,條文應列明即使是特首按指令而作的決定,法院亦有挑戰的權力,包括未成熟的移交(premature surrender)、政治罪行等。他稱若案件被不理性地界定為牽涉國防、外交,是令人憂慮之處(worrisome area),強調法院在對抗濫用指令權的角色不應被排除。他建議應在條文列明,在獲得被要求移交國的同意前,不可將逃犯移交至第三個司法管轄區,此舉可減輕特首面對來自中央的壓力,並稱有其他國家憂慮移交至香港的逃犯1997年後會被移交至內地。

至於如何判斷案件是否涉國防外交,衛奕信稱英方認為中央的看法及指令,應由一名與特首等級相若的官員反映,該人應能判斷案件會否對中央的國防及外交造成損害,亦能考慮對香港造成的影響,倡議由中國外交部官員出任。衛奕信並建議,當特首認為作出移交逃犯與否的決定會影響中央國防或外交,亦應向外交部官員反映;而該個案若落入國防及外交範疇,中方官員亦應將看法告訴特首;若官員最終不同意特首決定,可發指令,特首須遵從,但特首不應被指令作違法的事。

憂先於特首發逮捕指令

促盡量限制中央指令權

衛奕信稱,擔心移交逃犯程序的較早階段、即特首考慮發出逮捕令時,中央便已發出指令,他說若中央爭論任何階段都有權介入,英方應拒絕其論點,因他們希望盡量限制其指令權(we wish to limit the right to instruct as much as possible)。時任英國外相賀維同月回覆稱,與中方討論後,疑惑中方是否希望早階段介入逃犯移交程序,故不認為需要考慮衛奕信的關注。

(英國檔案解密)