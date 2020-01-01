涉便利店偷酒打死人 巴漢控謀殺盜竊

涉事為元朗擊壤路17號7-11便利店，由死者的兒子取得特許經營權，2019年9月開業。昨午1時許，警方押解涉案巴基斯坦裔男子返回屯門富泰邨調查，其間先後到屋邨停車場5樓及後樓梯的電梯大堂搜查，逗留約10分鐘後離去。

警方昨暫控27歲疑犯一項謀殺及一項盜竊罪，案件明日在屯門裁判法院提堂。

7-11稱內部有指引 不追成年賊

昨早10時許，7-11總公司多名業務部職員到涉事分店了解，稱總公司非常重視及關注事件，目前有內部指引，公司只建議如遇未成年竊匪要通知家長，但不建議職員追截成年竊匪，無奈總部難以管理內部指引執行情况，因此會加緊到各分店提醒。7-11便利店發言人表示對事件感震驚及非常難過，向死者家屬表示深切慰問，並會盡量提供一切所需協助，助家屬渡過難關。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄稱，案中死者為店主的父親，家人到店舖幫手未知會否簽訂僱員合約，但現行勞工保險下，只要能證明家人有受薪、有指定工作職責及有恆常出現於店舖內，即可定義為受聘，受勞工保險保障。