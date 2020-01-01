事主證人供辭不同 划艇教練脫非禮罪

馮狄康（24歲）報稱為教練，原被控於2019年1月4日在屯門一間中學內猥褻侵犯女童X。他昨聽畢裁決後一度拭淚。

裁判官在分析證供時稱，被告事發後兩小時WhatsApp事主，留言「剛剛的只是說笑，不用擔心」。裁判官認為被告對自己所為心知肚明，脗合事主的指控。事主案發時13歲，能分辨說笑或誤會，故相信被告曾問事主取下體照片和問及陰毛的事，惟這不代表被告曾非禮事主，控方須證明被告猥褻地作出侵犯行為，而非言語間性騷擾。

官信有言語性騷擾 非禮舉證存疑點

案發時13歲的X、於案發健身室操作划艇機的男學生Y，以及事後聽事主哭訴的女學生Z，早前分別上庭作供，裁判官信納3人為誠實可靠的證人，但三人說法不同，X稱被告雙腳前後屈曲跪地，由其背掃至下體；Y稱被告站在事主左旁；Z說被告由X的小腹摸至下體。裁判官說，3人證供有關鍵分歧，Y和Z削弱了事主的證供，事主亦對被告觸摸其下體次數有偏差，亦不確定被告以筆抑或手觸碰她，可見事主對自己的記憶沒有信心。裁判官說，被告對X有不必要的身體接觸，又曾說下流話，令人懷疑被告有蓄意或猥褻行為，但控方未能無疑點下舉證，裁定被告非禮罪名不成立。

【案件編號：FLCC4032/19】