無牌飛車避警中槍落網 逃犯認4罪

官稱幸運 「分分鐘被槍殺」

25歲被告古希哲（Cuzet Marco Philippe）為中法混血兒，案發時任服飾店員，他承認危險駕駛、無牌駕駛、沒有第三者保險下駕駛及未獲授權而使用運輸工具4項罪名。資料顯示，被告2019年7月另承認藏毒罪，被判囚5個月。

警開3槍 手臂中彈

案情指出，警方2019年5月12日凌晨沿屯門公路巡邏，發現被告駕駛的私家車左搖右擺，不時煞車又加速，遂上前命令被告停車受查。當警員走近私家車，被告突然開車加速逃走，及後與警方在公路追逐，有警員一度以時速150公里行駛，被告之後逃往屯門愛勇街友愛停車場內。

警員在停車場外擎槍戒備，至被告駕車離開時大聲警告「警察，咪郁，否則開槍」，惟警員上前時絆跌，以槍柄擊打車窗要求被告停車但不果，最終開了3槍。被告繼續加速駛入愛勇街，被其他持槍警員命令停車，終被制服。被告左臂遭槍傷，他在警誡下解釋，由於在另一案件缺席聆訊被通緝，故此遇警方追截時逃跑。

涉案私家車屬被告的朋友，以他理解，被告案發時只持「學牌」，惟運輸署表示被告案發時沒持有任何駕駛執照，包括「學牌」，同時被取消領取駕駛執照的資格。

【案件編號：DCCC643/19】