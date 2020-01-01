太子鳳城酒家結業 熟客不捨人情味

鳳城酒樓昨晚爆滿，兩層數十張枱全部已一早被顧客預訂，食客要分兩輪用餐。不少食客昨午5時許就到場，大批熟客排隊與老闆譚國景在酒樓禮堂一對具標誌性的金龍鳳前拍照留念，並與譚握手話別。

開業35年 熟客捧場爆滿

對於酒樓結業，譚國景說：「好唔捨得，始終幾十年感情。」太子鳳城酒家位於旺角警署附近，譚說近半年是30多年來生意最差的時間，只有以往的四成至五成生意，但他強調酒樓結業與示威無關，只是自己已經80多歲，覺得是時候退休，「年紀大，而且咁多年每日喺酒樓10幾個鐘，對屋企人唔公平」。他說希望日後多些時間陪伴家人，但仍會偶爾到北角鳳城酒家幫忙。

東主退休 稱結業無關示威

食客楊先生20多年前起便常光顧太子鳳城酒家，每一兩個月便來一次。他說最喜歡鳳城的魚雲羹、燒乳豬和燜斑翅等，更興致勃勃地向記者解釋燜斑翅的做法。除了菜餚口味，他說最愛鳳城的人情味，酒樓有幾名經理，當年亦是他看着入行。

另一名食客、20歲的鄒先生自小隨家人光顧鳳城，是10多年熟客，平均每月光顧一次，最愛吃炸子雞、乳豬等。他昨晚特意帶女朋友一起用膳，分享童年回憶。

鄒說近日有留意到鳳城人客減少，但他認為即使有示威，市民仍要用膳，只是視乎選擇光顧什麼餐廳，認為示威對整體市道影響不大。