智能咪表首季換 可遙距入表 無入錢可自動通知警察抄牌

現時全港約有9700支泊車咪表，只接受八達通付款。新智能咪表除了八達通，亦接受其他10種電子方式支付，包括VISA paywave、感應式MasterCard、Apple Pay、轉數快和支付寶等。此外，駕駛者可透過應用程式遙距付費延長泊車時間，但仍有「最長泊車時間」限制（即在兩小時表位只能泊兩小時），不能遙距無限「續表」。駕駛者亦可在應用程式獲取實時空置車位資料。

11種付款方式 用App可查空車位位置

運輸署總運輸主任王伯健稱，智能咪表透過雷達感應，可探測車位是否有車停泊，強調感應器沒有影像攝錄和記錄功能，不會拍攝到車輛和行人影像。不過，泊位使用情况資料會傳送警方，若有車輛停泊在車位而沒付費，警方可到場抄牌。

荃灣智能停車場今年招標 明年建成

王說，今年首季起將陸續更換咪表，首批選址會在咪表使用量高及多旅遊巴停泊的位置，預計今年內最少更換1500支，兩年內完成更換全港咪表。

運輸署亦計劃在全港推出6個智能停車場先導計劃。運輸署高級工程師楊樂祺說，首先推出的會是荃灣海盛路項目，將採用「拼圖型」泊車系統，預計提供270個車位，署方今年初會招標，由營辦商出資興建，預計2021年建成。深水埗欽州街項目會採用「圓筒型」設計，預計提供200個車位，仍在初步設計階段，稍後會向立法會申請撥款，預計數年後建成。

「不停車繳費」再物色隧道推行

此外，運輸署計劃引入不停車繳費系統，原計劃先在將藍隧道試行，但政府早前宣布將藍隧道將不收費，運輸署稱會揀選另一收費隧道優先推行。

政府早前曾稱會在今年第三季開始向車主派發適用於不停車繳費系統的車輛貼紙，以配合將藍隧道明年通車時使用，但因應將藍隧道不推行新系統，派發貼紙計劃亦會延遲，暫未有時間表。