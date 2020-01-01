落選陸頌雄：最後一天 百味雜陳

陸頌雄昨上載與街坊握手問暖的照片，他說回想16年來的地區工作不會總是盡如人意，但至少不會令支持他們的朋友失望，他所服務的天水圍洗脫了悲情城市的惡名。他表示服務人民的志業不會因落任而結束。

民建聯副主席陳學鋒落選中西區堅摩區議員，昨日在fb上載他給街坊的信，報告工作。他說過去12年感謝街坊對他的厚愛，他會檢討不足、重整旗鼓。他接受查詢時表示，昨早將議員辦事處「交吉」，但會繼續服務地區。

做了26年區議員卻不能連任的工聯會麥美娟說，「明天又是一個新開始」，會「 繼續硬淨」。

另外，在2019年區選中，負責審視香港眾志秘書長黃之鋒參選資格的南區民政事務專員、選舉主任馬周佩芬在提名期間突「因病休假」，要他人接替。政府昨宣布，馬太已調離南區民政事務專員一職，改由鄭港涌接任。鄭港涌在1994年加入政務職系。他2012年任勞福局局長政務助理期間，與家人在深圳旅遊時被人以玻璃樽襲擊，大量出血，縫了300多針。