泛民今主17區議會 兩區專組監警執法 警：續就防罪治安合作

明報記者 楊康琪

91席民主黨或取7區主席

中西區和西貢區將會在明日率先召開首次區議會大會，選舉區議會正、副主席。沙田區議會將在後日舉行首次會議，其餘各區的會議將在下周二（7日）或下周四（9日）舉行。綜合地區消息，在區議會選舉中取得91席成為全港第一大黨的民主黨，很大機會包攬7個區議會主席，其餘分別由民協、公民黨、新民主同盟以及獨立區議員擔任（見表）。

反修訂《逃犯條例》運動遍地開花，多區都發生嚴重警民衝突。中西區議員、民主黨楊浩然表示，會建議成立專責小組調查及追究警暴，特別是金鐘6．12事件；也會建議成立政制及保安事務委員會，作為日常監察和跟進執法部門在區內的各項行動。楊說，預料警方會拒絕赴區議會，但不會影響區議會的工作，「如果警察不來，屆時會譴責他們」。

大埔區議員、新民主同盟關永業表示，首要工作是要求政府回應五大訴求，亦會成立工作小組，跟進在「反送中」運動中當區市民遭受警暴或警員濫暴濫權的問題。關續說，將成立一個保安委員會，負責跟進和監察區內紀律部隊，包括警察和消防等日常的行動。他說，區議會雖然無權傳召警員，但由於政府拒成立獨立調查委員會，地區應該肩負跟進警暴問題的責任，但不樂觀警方會有回應。

元朗區擬辦7．21聽證會

元朗區議會在上屆建制派主導下，否決了成立小組跟進2019年7月21日晚上元朗西鐵站發生白衣人無差別襲擊事件。今屆民主派主導下，將會成立工作小組跟進。元朗區議員張秀賢表示，計劃舉行聽證會邀請受害者、目擊者及其他人士作證。荃灣區議員陳琬琛表示，上任後首要任務是跟進如何清理區內催淚煙殘餘物，以及討論日後如何應對警方發放催淚煙。陳又說，會成立專責委員會跟進警方濫權濫捕的問題。

警方發言人回覆表示，警隊工作是維持治安以及防罪滅罪，「並一向恪守政治中立的原則，不會因新一屆區議會的組成而有所改變」。警隊會積極澄清假消息，增加工作透明度，讓市民了解警隊的工作和服務，重建互信，「社會需要警察維持治安，而警隊也需要市民的支持和認同才能有效執法」。