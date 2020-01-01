11月旅客按年跌56％

連跌5個月 SARS後最大跌幅

旅發局稱，在11月11日至20日、即中大及理大校園事件期間，東鐵線停駛，紅隧及吐露港公路封閉，平均每日訪港旅客跌至約6.7萬人次，而之後的21日至30日，則回升至平均每日約8.7萬人次。

姚思榮說，10月旅客總數按年跌44%，11月跌幅擴大，大學校園事件影響是原因之一，整體而言未見谷底反彈迹象，估計12月跌幅在40％至50%之間。他稱社會未完全平靜，聖誕節亦有商場衝突事件，尤其海外接受資訊有限，衝突場面、縱火印象未退，短期難扭轉對香港的負面看法。

內地訪港旅客人次跌勢持續，11月跌穿200萬，按年跌58%。其他地區跌幅以短途為甚，包括新加坡（67％）、泰國（61%）等。姚思榮說短途客因來自鄰近地方，「想來便來」，有別於長線歐美客一早訂購機票，臨時取消機率較低。

此外，2019年1至11月訪港旅客約5300萬人次，較去年同期跌10%。旅發局稱，於2019年12月初推出全新「就在．香港」網上優惠平台（www.hkison.com），有逾500項優惠，涵蓋旅遊、餐飲、零售、航空公司及酒店等，藉以吸引旅客到訪，亦希望由港人出發，鼓勵大家享用優惠，並將活動推介給海外親友。