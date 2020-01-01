市民：不求升職加薪 只願社會有公義

市民「悲」字總結去年 稱沒心情倒數

從事建築行業的周先生昨下班後與女友經過銅鑼灣，他說沒有心情倒數迎新年，只與女友吃晚餐慶祝。他以一個「悲」字總結過去一年，認為警方在記者會上「謊話連篇」，憤怒已不足以形容心情。被問到新年願望，他說期望政府能聆聽市民聲音、成立獨立調查委員會，徹查警隊於多場示威衝突中具爭議的處理手法。他說往年新年願望不外乎升職、加薪、家庭好，今年卻想把願望投放在社會上，盼盡快達至公義，「不是要眼見的平靜，而是好像以前一樣，有公義、有法治」。

「不想穿什麼顏色衫都要避忌」

往年均會外出跨年倒數、從事文職的Colly說，由於擔心安全，昨日除夕只與朋友吃飯慶祝，並會提早回家看電視直播倒數。她形容過去一年社會不穩定，期望2020年能回復平靜、經濟復蘇，「不想外出擔驚受怕，穿什麼顏色的衣服都要避忌」。

李太一家四口昨晚參與除夕旺角人鏈活動，她說從6月開始不斷參與「和理非」活動，希望可以行動告知兩名稚子「爸爸媽媽當年不是什麼都沒有做」。她認為政府過去一直漠視市民訴求，令到市民要在大時大節都要抗爭。她希望政府聆聽民意，回應五大訴求，她笑言過往新年願望是身體健康、世界和平等，萬萬想不到2019年會變得「動盪不安」。

視障律師冀港人看到黎明來臨

昨晚到太子站外獻花的視障律師陸小姐希望2020年「警察被清算」，釋放所有運動中的被捕者，即使自己失明，「無法用眼看到黎明 ，但希望其他香港人可以見到黎明的來臨」。

梁先生與太太和兩名小朋友昨一同到尖沙嘴慶祝除夕。梁太希望香港可以盡快回復平靜，政府官員會聆聽民意。她又說，反修例風波持續，旅遊零售業作為香港支柱之一受重創，擔心對經濟造成一定打擊。