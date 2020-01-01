除夕大抽獎系統出錯 延今晚開獎 倒數人潮遜往年 酒吧生意大跌

163萬人成功登記 改今晚8時抽獎

抽獎登記於昨傍晚6時開始，本報多名記者嘗試良久均未能登記，即使收到驗證碼，輸入後網站也是顯示「由於人數衆多，請稍候再試」。至晚上10時多，旅發局宣布簡化登記流程，參加者毋須獲取電郵驗證碼，提交個人資料即可，但其後本報收到讀者鄭小姐投訴，稱從6時一直試到10時，見到網站顯示她成功登記了，抽獎券編號卻沒顯示任何數字。

從Google的「G Suite工具箱」偵錯工具顯示，旅發局大抽獎的「hknycd.com」網域被偵測出重大問題，郵件收發作業很可能受影響。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑稱，這證明旅發局抽獎網站傳送電郵驗證碼的系統很可能是被Google封鎖了。另外，根據網上工具MXToolBox，抽獎網站域名已被列入最少一個國際黑名單。

旅發局：系統未超負荷 發驗證碼出錯

方保僑說抽獎網站「死機」是意料中事，因供登記時間太少，質疑旅發局為何不提早數天讓市民登記。旅發局昨晚稱，初步發現網站派發驗證碼一環出錯，又稱活動過程中系統未有超出負荷，流量只佔容量約兩成，而所有提交的資料均屬完整，並有加密處理。局方稱為公平起見，將延遲抽獎，頭獎10名幸運兒毋須在抽獎後24小時內登記領獎，而所有得獎者亦會獲電郵通知。旅發局對此表示抱歉。

海旁倒數揮旗叫「光復香港」

過往蘭桂坊、尖沙嘴都是倒數熱點，昨晚11時30分，持續有市民步入蘭桂坊，有人舉起「五大訴求、缺一不可」手勢及高叫口號。酒吧Watering Hole負責人Jovi說，對比2018年除夕，昨晚生意下跌兩三成，「舊年呢個時候，你無可能逼到入來同我做訪問」。

尖沙嘴方面，昨晚10時起文化中心及鐘樓一帶迫滿人，至晚上11時海旁仍有空位。約晚上11時45分，大量人群從彌敦道往海旁方向堵塞梳士巴利道一段路，海旁一帶有人高舉「光復香港」旗幟及高叫口號，未有警方介入。

另外，一名男嬰於元旦零時零分在浸會醫院出世。

明報記者