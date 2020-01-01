海鮮巿場凌晨消毒 商戶稱不清楚疫情不擔心

該市場分東西區，一街之外就是漢口火車站，高峰時單日有十幾萬人從這裏到全國各地。本報記者昨晚抵達市場，在市場西區，商戶如常上貨，成筐黃花魚、螃蟹等海鮮在分揀。有商戶表示營業沒受影響，也沒收到官方通知停業。一名商戶說，不清楚肺炎疫情，所以照常做生意。在發生肺炎病例的商舖，周邊明顯經清掃，並有噴灑消毒。多名商戶說暫時並不擔心疫情 。

市場有650餘個攤位，從業員1500多人，臨街店多賣蝦蟹海鮮，東區一側有羊、牛肉枱。市場管理辦公室相關人員稱，昨凌晨約2時，衛健委人員帶着兩名穿白袍人員到市場檢查，但未有通知市場採取任何措施。另一商戶稱，昨凌晨有穿防護服人員對一處商戶消毒。

通道採光通風差 攤位前多垃圾

澎湃新聞網報道，市場部分攤位昨未營業，門口有大量垃圾，攤位前通道僅約闊2米，採光通風不佳。在營業的攤位門前，公共區域放有垃圾桶，桶外散落大量垃圾。

部分商戶稱不知肺炎情况，一些商戶則說知悉情况並已戴口罩。有商戶表示平時生意一般，臨街商戶多向酒店直銷。另有商戶稱，東區患者約一周前發燒咳嗽，其後送院，另西區有幾家商舖的經營者有肺炎徵狀，多是銷售「貝殼與乾貨」店家，不知具體病因。