料動物傳人新發傳染病 管軼：SARS可能不大

早前內地曾出現鼠疫個案，管軼昨接受訪問時表示，抗生素能有效治療鼠疫，但是次以抗生素治療武漢肺炎個案，反應看似欠佳，相信有關肺炎個案並非鼠疫，認為由細菌引起的可能較低，較大可能由病毒引起。

快速測試可確定SARS 不排除零星人傳人

管軼表示，相信屬SARS的可能不大，武漢亦沒有吃野味風俗；又說病人若感染SARS，只需做快速測試就能確定或排除。他推測，有關個案可能屬動物傳人的新發傳染病，相信內地衛生當局的分析最快一星期有結果。

管軼不排除目前已有醫院出現零星人傳人個案，認為首要工作是找到病因及傳播媒介和途徑，建議先隔離病人，免再有新個案。他表示，武漢醫療科技發達，大爆發風險較低；香港自SARS後防疫工作有很大進步，料受影響風險不大。

◆SARS．冠狀病毒

由內地傳入、2003年在港爆發的SARS，是由冠狀病毒引起的呼吸道傳染病，病毒天然宿主是一種名叫「中華菊頭蝠」的蝙蝠，傳到果子狸身上後，再透過野味市場傳染人類，其後演化成人傳人，最終在港造成299人死亡。