武漢爆不明肺炎 海鮮市場27人中招 陳肇始稱不尋常 港全面加強防控

陳肇始昨晚表示，與醫管局、衛生署和袁國勇舉行專家會議商討，決定加強所有防控策略。被問到武漢疫情有多大可能傳入本港，陳未正面回應，稱專家就武漢肺炎群組個案評估，認為情况不尋常，香港與武漢交通頻繁，必須提高警覺。醫管局表示，已提醒前線醫護加強留意懷疑肺炎病人曾否在14日內到武漢，發現懷疑個案須即時隔離治療（見另稿）。

病毒性肺炎 消息先由網絡傳播

武漢疫情消息最先由網絡傳播。內地微信昨上午流傳武漢市衛健委12月30日發出、名為《關於做好不明原因肺炎救治工作的緊急通知》、一份《關於不明原因肺炎救治情况的緊急通知書》文件及武漢大學內部對話截圖，稱「出現了不明肺炎，可能是SARS，人心惶惶」等，立即引起社會各界高度關注。

新華社報道，武漢衛健委昨午通報，武漢市組織同濟醫院、省疾控中心、中科院武漢病毒所、武漢市傳染病醫院及武漢市疾控中心等單位的臨牀醫學、流行病學、病毒學專家會診，從病情、治療轉歸、流行病學調查、實驗室初步檢測等方面分析，認為上述病例屬病毒性肺炎，目前正對病原及感染原因調查。

病人均已隔離治療 7人嚴重

通報稱，接到部分醫療機構近期發現接診的多宗肺炎病例與華南海鮮城有關聯的報告後，武漢市衛健委立即在全市醫療衛生機構開展與病例搜索和回顧調查，目前已發現27宗病例，其中7宗病情嚴重，其餘病例病情穩定可控，有兩宗病情好轉擬於近期出院。病例臨牀表現主要為發燒，少數病人呼吸困難，胸片呈雙肺浸潤性病灶。目前所有病例均已隔離治療，已對病人密切接觸者作追蹤調查和醫學觀察；對華南海鮮城的衛生學調查和環境衛生處置正在進行中。本報獲悉，患者目前主要在武漢巿中心醫院及漢口醫院隔離。

通報說，病毒性肺炎多見於冬春季，可散發或暴發流行，病癥為發燒、渾身痠痛、少部分有呼吸困難、肺部浸潤影。病毒性肺炎與病毒毒力、感染途徑及宿主年齡、免疫狀態有關，以流感病毒為常見，其他為副流感病毒、巨細胞病毒、腺病毒、鼻病毒、冠狀病毒等。

武漢市衛健委在通報提醒，該病可防可控，保持室內空氣流通，避免到封閉、空氣不流通公眾場合和人多地方，外出可戴口罩。如有上述徵狀，特別是持續發燒不退，要及時就診。

國家衛健委專家組抵武漢檢測核實

央視引述消息稱，國家衛健委專家組昨上午抵達武漢，正展開相關檢測核實工作。在武漢市衛生健康委員會通報未發布通報前，《人民日報》官方微博稱，武漢多名醫院人士表示，即便是SARS病毒，此前也已有成熟防控救治體系，市民不用恐慌。

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