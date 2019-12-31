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2019年12月31日星期二
港聞二
會德豐1元借地 建2000伙過渡房 涉大埔東涌屯門50萬呎 未透露地址
《施政報告》倡建萬伙 林鄭：多人懷疑吹水
花園大廈「暫租屋」 500呎月租2100元
2024至26年 房協5200伙出售房屋落成
毆斃便利店員 偷啤酒巴漢被捕
深擬東鐵羅湖站伸境內 港：未收建議 冀改造口岸行一地兩檢 譚文豪：港「被規劃」
民研：84％不滿港發展 27年最差 最多人感最需處理「政制」 「房屋」大跌
涉假卡購值750萬金飾 無業漢稱拉錯人
中學生設計冷氣自動調溫裝置 助商場慳電
專欄：商業戰場上，要專家抑或冒險家？ ／文：章濤
中策組報告：中方或委任梁振英作獎勵 中方重忠誠 索港英高官資料
50萬人擁外國居留權 移民否看自治虛實
英外相：董任特首可取悅各界 與陳太可合作
攜百張「練功券」 內地漢涉用偽鈔
蕭源網片講口試評分準則 考局證屬主考會議內容
尊子漫畫
【Emily】民研新成員鍾劍華 任名譽總監暫無薪
【Emily】App功能提升 iPhone可拍八達通拎交津增值
【Emily】出中國製產品名單 連登仔籲罷買
【Emily】建制敗將任食水安全諮委
【Emily】屯門新議員事忙未交罰款 仲未拎到MPhil沙紙
【Emily】香港公園元旦起逢周末設藝趣坊
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