蕭源網片講口試評分準則 考局證屬主考會議內容

首兩項為串謀公職人員行為失當罪，指稱蕭志勇（又名蕭源）分別串謀教師張國權及吳宏樑。蕭妻蔡盈盈（又名蔡怡）則被控一項公職人員行為失當罪名。

控方傳召考評局評核發展部經理胡美芬作供，她負責主持2017年中學文憑試中文科口試的主考員會議，講解評分準則及注意事項。控方讀出蕭源與吳宏樑的WhatsApp紀錄，當年3月4日主考員會議後，吳曾傳送疑似評分準則的圖片予蕭源。

蕭明言主考開會日期

考評局稱無授權公布準則

控方庭上播放蕭源3月9日發布至YouTube的片段，蕭提到為考生帶來最新資訊，表示考評局3月4日召開主考員會議，提到「共識題」的評分標準，「不必強行達成共識，只需有共識意圖」。

胡美芬確認3月4日為開會日期，該些評分標準亦是考評局主考員會議內容，不應讓非主考員知道，亦無授權蕭公開，可能對觀看的考生有利。聆訊今續。

【案件編號：WKCC2550/18】